Intentan salvar la vida a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto

Un jugador de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña ha sufrido un fallo cardiaco mientras se encontraba disputando uno de los partidos de la jornada en el campo del colegio de Seara. El suceso se ha producido minutos después de las 18 horas cuando el deportista, que milita en el equipo del Electricidad Bermúdez, cayó desplomado en el terreno de juego.

De inmediato sus compañeros han tratado de ayudarlo e incluso un futbolista de un equipo rival, médico de profesión, ha iniciado las labores para intentar reanimarlo en el mismo césped. Hasta el lugar de los hechos han acudido hasta tres ambulancias, una de ellas con el médico del PAC de Cangas, continuando con una reanimación que se ha prolongado durante más de 20 minutos. Finalmente, parece que el hombre ha reaccionado y ha recuperado las constantes vitales. En estos momentos está siendo trasladado a un centro hospitalario.

El afectado es un hombre muy conocido dentro del Keniata, ya que además de jugador es integrante de la junta directiva del club. Además de las ambulancias, en el amplio operativo han participado Policía Local de Moaña, Guardia Civil y Protección Civil.