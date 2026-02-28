El PP investiga si hay corrupción del gobierno con un empresario cultural

El grupo municipal del PP de Moaña denuncia un caso de presunta corrupción del gobierno local del BNG en la contratación y adjudicación de un contrato menor para la celebración de un evento puesto que recurrieron, como corresponde, a un procedimiento negociado con la solicitud de tres ofertas, aunque, según los populares, las pidieron todas exclusivamente a un mismo empresario de forma directa o a firmas a las que está vinculado.

Los populares desvelaron en el pleno esta práctica, que califican de «caciquismo y amiguismo» con motivo de la moción de este grupo en la que demandaban transparencia e igualdad de oportunidades al gobierno nacionalista de Leticia Santos. Consideran que maneja el Concello «como su cortijo y como si fuera la sede del BNG sin ningún respeto por lo que se debe hacer con el dinero público».

En este punto, el PP desveló que en la junta de gobierno del pasado 27 de octubre, figuran las tres ofertas y presupuestos que se pidieron para el suministro de elementos destinados a un evento del Concello y las mismas fueron solicitadas a la firma de un empresario, a él mismo en calidad de autónomo y a otra empresa que dirigió anteriormente y que en este momento encabeza su hermana.

El portavoz del PP asegura que si este caso no es un ejemplo de cacicada tan propia del BNG en Moaña en muchos actos, especialmente culturales, «se le parece mucho porque se le piden los presupuestos a un mismo empresario». Recuerda que teóricamente se piden varios presupuestos para obtener el precio más ajustado y respetar el buen uso de los fondos públicos. Dice que cuando se revelaron estos datos en el pleno, tanto la alcaldesa como los demás ediles del BNG se negaron a dar explicaciones: «Debieron sentirse muy pillados porque la regidora ni me advirtió ni me expulsó como hizo con Estela Santomé».