El PP critica el «apagón informativo» y falta de protección de los manantiales

La concesionaria del ciclo del agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, actualizó la incidencia en el manantial que abastece el depósito de Ourelo (Darbo), donde se habían detectado residuos de hicrocarburos. Con fecha de 25 de febrero, la concesionaria remitió al Concello de Cangas y a la Consellería de Sanidade, Servicio de Control de Riscos Ambientales, Xefatura Territorial de Pontevedra los resultados de los análisis realizados tanto en la red (la mayoría después del día 12 de enero), en el centro escolar María Soliño, en el manantial de Anguieiro y en viviendas particulares.

El informe señala que «tal y como se comunicó el 05/02/2026 se detectó un foco de contaminación por hidrocarburos en el entorno del manantial de Anguieiro, que abastece el depósito de Ourelo; como medida preventiva, Ourelo permanece cerrado fuera de servicio desde el 12 de enero de 2026 y la red afectada se abastece temporalmente desde el depósito de Coiro. En los controles realizados en la red no se observaron no conformidades, manteniéndose un régimen de analítica intensivo y de vigilancia reforzada.

En cuando a las medidas que se pusieron en curso figura el mantenimiento de depósito de Ourelo fuera de servicio y suministro continuado desde Coiro, con el seguimiento peracional y analítico reforzado en red, ejecución del plan de muestreo intensivo (red/captación) con foco en BTEX/HAP/TPH e indicadores básicos, con frecuencia bi-semanal durante dos semanas y adaptación según los resultados; coordinación con Augas de Galicia para la instrucción del posible vertido y ejecución de medidas correctoras en el origen, remisión de novedades relevantes a la Xefatura Territorial de Sanidade; actuación del PSA y del protocolo de autocontrol (evento peligroso: acerca de hidrocarburos y captación) y medidas de blindaje de la captación frente a arrastres por pluviales. La concesionaria del ciclo del agua de Cangas solita que se tome conocimiento de la actualización de los resultados analíticos anexos y se indique, si procede, condiciones adicionales de vigilancia y muestreo o medidas complementarias al amparo del Real Decreto 3/2023.

El concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, manifestó ayer que se seguirán realizando analíticas, que no se da por terminado este proceso de control de una contaminación que tiene su origen en un taller situado en el polígono de A Portela. La UTE Gestión Cangas se mantiene en alerta para que no se repita el episodio de contaminación del depósito de Ourelo.

El PP exige responsabilidades al gobierno tripartito de Cangas por el «apagón informativo» en el episodio de contaminación de agua por hidrocarburos y considera «inadmisible» que los responsables municipales ocultasen el vertido detectado el 12 de enero hasta casi un mes después, porque «non se informou con detalle á cidadanía ata o 5 de febreiro». Los populares subrayan que el análisis de la cronología oficial y de los informes aportados por la empresa concesionaria del servicio, UTE Gestión Cangas, revelan que se actuó con «opacidade e neglixencia», pues transcurrieron más d tres semanas desde que se cerró el depósito de Ourelo hasta que se emitió un comunicado público. «Non se pode falar de transparencia cando os datos chegan 24 días tarde», arremeten desde el grupo mayoritario de la Corporación, y recalcan que el gobierno local actuó «de costas aos veciños, ocultando que a rede estaba baixo un protocolo de emerxencia».

También advierten desde el Partido Popular de las «contradicións» en las fechas, pues mientras la empresa afirmaba que no había entrado aceite en la red, los documentos constatan que la inspección en las naves industriales no se hizo hasta el 28 de enero. «Alguén minte ou alguén non controlou a rede coa dilixencia necesaria antes do corte, especialmente ante as queixas veciñais e os casos de hospitalización reportados», argumentan y concluyen que la documentación confirma que se priorizó «evitar o escándalo político antes que protexer a saúde pública».

Noticias relacionadas

Además, el PP alerta de la «falta de vixilancia» en las captaciones de agua municipales y califica de «temeridade» la falta de protección del manantial de Anguieiro. Constata que el sistema es «extremadamente vulnerable» a la actividad industrial próxima y que «non existían medidas de alerta temperá». «O goberno local permitiu que a contaminación chegase ao depósito antes de actuar», remachan los populares, y anuncian que exigirán explicaciones por el «secuestro de información».