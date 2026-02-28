Cultura
Moaña vive a estrea da Xota da Soidade na homenaxe a Rosalía en Domaio
A poetisa Rosalía de Castro ten en Domaio un recuncho, un pequeno mausoleo nun centro sociocultural que leva o seu nome e ten unha escultura que a lembra. Todos os anos, no aniversario do seu nacemento o 23 de febreiro de 1837, o Concello de Moaña ríndelle unha homenaxe e onte fíxose a ofrenda floral ante a súa escultura e houbo actuacións teatrais e muscais. As mulleres de Poza da Moura fixeron a ofrenda coas camelias da parroquia, e interpretouse o himno galego.
Foi un serán rosaliano coa participación teatral de Os Quinquiláns e o músico Luis O Caruncho, actuou Charaviscas Teatro, cantareiras Arco da Vella, recitou a edil Coral Ríos e tamén houbo tempo para estreas, como a da Xota da Soidade, adicada á poetisa, e creada polo mestre da Escola de Música Tradicional de Moaña, Manuel Carballo Pastoriza. Foi interpretada polas mulleres de Moaña.
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Cada cable sostiene una vida
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- «No aguantaremos otro invierno así»
- Miles de personas «entierran» el carnaval en Aldán