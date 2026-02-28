Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moaña vive a estrea da Xota da Soidade na homenaxe a Rosalía en Domaio

A poetisa Rosalía de Castro ten en Domaio un recuncho, un pequeno mausoleo nun centro sociocultural que leva o seu nome e ten unha escultura que a lembra. Todos os anos, no aniversario do seu nacemento o 23 de febreiro de 1837, o Concello de Moaña ríndelle unha homenaxe e onte fíxose a ofrenda floral ante a súa escultura e houbo actuacións teatrais e muscais. As mulleres de Poza da Moura fixeron a ofrenda coas camelias da parroquia, e interpretouse o himno galego.

Foi un serán rosaliano coa participación teatral de Os Quinquiláns e o músico Luis O Caruncho, actuou Charaviscas Teatro, cantareiras Arco da Vella, recitou a edil Coral Ríos e tamén houbo tempo para estreas, como a da Xota da Soidade, adicada á poetisa, e creada polo mestre da Escola de Música Tradicional de Moaña, Manuel Carballo Pastoriza. Foi interpretada polas mulleres de Moaña.

