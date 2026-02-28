Moaña pide más información antes de aceptar los solares de la Sareb

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), tal y como había anunciado, mantuvo ayer, acompañada por el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, una reunión técnica y jurídica para valorar la oferta que realizó la Sociedad de gestión de activos de la reestructuración bancaria (Sareb), adelantada por FARO DE VIGO, para donarle siete parcelas de la antigua urbanización de A Xunqueira A2, en As Raíñas por detrás de los colegios de Reibón y de Seara, dentro del ámbito que quedó sin desarrollar tras la crisis del ladrillo de 2008, y que iba a suponer el tercer desarrollo urbanístico más importante del municipio, tras Golf Domaio y O Rosal, con 395 viviendas en ocho bloques de pisos. En la reunión, señala la regidora, se acordó que antes de adoptar ninguna decisión «é imprescindible completar a información dispoñible», ya que puede tratarse de un regalo envenenado, y se estableció un plan de trabajo. La reunión se celebró con el secretario de la junta de compensación de la urbanización, el arquitecto técnico municipal y el asesor jurídico del Concello.

Las parcelas que dona la Sareb al Concello están distribuidas por todo el ámbito y suman un total de 6.675 metros cuadrados. Hay dos de 1.974 y 1.904 metros cuadrados y las restantes cinco son de 483, 390, 234, 742 y 948 metros cuadrados.

La alcaldesa confirma que se recibió en el Concello, a través del registro municipal, este ofrecimiento de la Sareb con un borrador de condicionado, una presentación de iniciativa y la relación de las parcelas para cesión. Añade que el ofrecimiento tiene su origen en un acuerdo plenario adoptado en junio de 2025, a propuesta de una moción del BNG, así como una iniciativa impulsada en el Congreso por el diputado nacionalista Néstor Rego. En aquel momento el Concello solicitaba al Gobierno del Estado la cesión gratuita de inmuebles y solares de la Sareb localizados en Moaña al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda pública en el municipio.

En la reunión se acordó solicitar al secretario de la junta de compensación un informe detallado que aclare el porcentaje de participación de la Sareb en el ámbito, el peso que representan las parcelas en el total del ámbito y las cargas urbanísticas y económicas pendientes de satisfacer por parte de la Sareb. También se acordó encargar al equipo jurídico municipal un informe sobre las condiciones establecidas en el borrador remitido, el ámbito competencial de la administración local en esta operación y las posibles obligaciones o cargas fiscales derivadas de la eventual aceptación.

Leticia Santos asegura que una vez se disponga de estos informes «o Concello estará en condiciones de emitir unha resposta fundamentada e responsable ao ofrecemento». La Sareb otorga un plazo de tres meses para la respuesta.

Desde el gobierno municipal también hacen un llamamiento a la prudencia a los grupos de la oposición. Santos insiste en que resulta necesario conocer todos los datos antes de realizar valoraciones públicas que pueden generar confusión. Tanto PP como PSOE veían esta cesión como una oportunidad para reubicar el auditorio que el gobierno ha proyectado en la planta baja de un edificio que construirá el Concello con un crédito de unos 8 millones que incluye en sus plantas altas 10 viviendas de alquiler social, además del archivo municipal.

Santos asegura que este proceso de la Sareb en ningún caso debe emplearse para dilatar sine die la consecución de infraestructuras y estratégicas para Moaña. Añade que el compromiso con vivienda pública «é plenamente compatible co avance doutros proxectos fundamentais para a vila, como o futuro auditorio municipal, cuxo inicio das obras está previsto para este ano na ría Elisa de la Peña González, tras un proceso participado e avalado polos colectivos da Plataforma Proauditorio».

