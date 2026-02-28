Un laberinto y una «escape room» al aire libre en Bueu

Ya sabemos que están colocadas por seguridad y por las obras para intentar arreglar la calle peatonal de Bueu. Pero con cierta persepectiva la disposición de las vallas y el andamio de obra del edificio de al lado parecen uno de esos laberintos que hay que resolver en las revistas de pasatiempos.

Vuelve Lorenzo para el fin de semana

Aprovechen esta tregua meteorológica. Las altas presiones y el anticiclón, que llevan bastante tiempo de vacaciones, regresan este fin de semana. ¡Bienvenidos sean! Así que es momento de airearse, ventilarse y, para más de uno, de ponerse a secar. Hay que disfrutarlo mientras se pueda, porque parece que el lunes vuelve una borrasca. Esas sí que se podían tomar unas vacaciones durante unos cuantos días.

No es por ser cenizos, pero al final se cumple lo que temíamos. Muchas visitas y fotos en la calle Alexandre Cribeiro mientras estaba la col y la baliza luminosa que colocó la Asociación Veciñal A Pedra Alta en el Entroido para señalizar un bache... menos de quien tenía que ir. Ya lo cantaba Sabina en aquella canción que se titulaba «Todos menos tú». La col y la baliza luminosa ya no están, pero el bache sí. Bueno, más bien ya se puede hablar de cráter. Suponemos que vale esa explicación de que con lluvia y frío no se puede asfaltar. Pero la duda que surge es: ¿cómo diablos consiguen asfaltar en los países del norte de Europa?