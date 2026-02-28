Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Música tradicional

Foliada-vermú mañá no Aturuxo

Unha foliada anterior de Arredor da Tradición. | A.T.

Unha foliada anterior de Arredor da Tradición. | A.T.

Redacción

Bueu

O grupo de traballo bueués Arredor da Tradición celebra mañá a quinta edición da súa foliada-vermú no Aturuxo, a partir das 12.00 horas.

A actividade comezará cunha charla de Xulia Feixoo e Guillerme Ignacio ao redor dalgúns dos proxectos de investigación sobre os que traballaron nos últimos meses. Nesta ocasión será sobre as rúas e ruadas na Terra de Caldas, un tema que abordan con tres mulleres informantes da parroquia de Cordeiro (Valga) e que inclúe unha peza documental titulada «Mozas da miña aldea», subvencionada pola Deputación de Pontevedra e a piques de estrearse.

Noticias relacionadas

Tras a charla será o momento do baile e música tradicional e desde Arredor da Tradición adiantan que nesta ocasión contarán coa presenza de dúas veteranas pandeireteiras e bailadeiras de Aboal, en Mondariz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents