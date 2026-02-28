Música tradicional
Foliada-vermú mañá no Aturuxo
Redacción
O grupo de traballo bueués Arredor da Tradición celebra mañá a quinta edición da súa foliada-vermú no Aturuxo, a partir das 12.00 horas.
A actividade comezará cunha charla de Xulia Feixoo e Guillerme Ignacio ao redor dalgúns dos proxectos de investigación sobre os que traballaron nos últimos meses. Nesta ocasión será sobre as rúas e ruadas na Terra de Caldas, un tema que abordan con tres mulleres informantes da parroquia de Cordeiro (Valga) e que inclúe unha peza documental titulada «Mozas da miña aldea», subvencionada pola Deputación de Pontevedra e a piques de estrearse.
Tras a charla será o momento do baile e música tradicional e desde Arredor da Tradición adiantan que nesta ocasión contarán coa presenza de dúas veteranas pandeireteiras e bailadeiras de Aboal, en Mondariz.
