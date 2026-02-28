La fisura en una tubería causa los problemas en Pescadoira

La rotura de una canalización que discurre bajo el pavimento es la causa más probable del hundimiento de un tramo del paseo de Pescadoira, en el centro de Bueu. Los trabajos para la reparación de la zona dañada comenzaron ayer y el primer paso era levantar las losetas para intentar determinar el origen de los desperfectos. Por ese lugar discurre una canalización, presumiblemente para el riego de los jardines, y todo apunta a que una fisura provocó el vaciado del terreno.

Esta hipótesis concuerda con el examen preliminar que se realizó en el muro del paseo, donde no se detectaron grietas o aberturas que justificasen un arrastre por parte de las mareas. Ayer estaba previsto reabrir momentáneamente esa tubería para confirmar este extremo y proceder a partir del lunes a los trabajos de reparación propiamente dichos.

El arreglo consistirá en un nuevo relleno con losa de cimentación para asegurar la estabilidad del terreno y después se procederá a reponer el pavimento. Desde Portos de Galicia estimaban que los trabajos podrían prolongarse durante dos meses si la causa del hundimiento, al igual que en ocasiones anteriores, fuese el vaciado de la estructura del paseo por parte del mar. En este caso, todo apunta a que ese plazo de ejecución será mucho más breve.

La abertura realizada ayer en el paseo de Pescadoira y la tubería cuya rotura provocó el vaciado del subsuelo. / Santos Álvarez

La fuerza del mar sí que está detrás de los problemas detectados en el antiguo muelle de Attilio, que está compuesto por módulos similares a los de un pantalán de atraque. En este caso las olas desplazaron uno de los módulos que sostiene el entablado de madera y el arreglo consistirá en recolocar la estructura mediante un gato hidráulico. La reparación se realiza a través del servicio de mantenimiento que Portos de Galicia tiene vigente en los 122 muelles autonómicos.

Los desperfectos en el paseo fueron detectados a mediados del mes de enero y comunicados a Portos, pero las condiciones meteorológicas impidieron comenzar antes la reparación.