Cangas acoge este domingo el festival infantil de Peis d’hos

Será este domingo en el Auditorio Municipal de Cangas

Cristina González

Cangas

La Asociación cultural Peis d’hos de Cangas celebra mañana domingo en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela su festival infantil de música y baile tradicional. En la cita participará el alumnado de las actividades de baile gallego, pandereta y canto, gaita, percusión y acordeón de la asociación y a mayores también el grupo infantil de la Asociación Cultural Santa Columba de Ribadelouro, de Tui.

De Peis d’hos se subirán al escenario del auditorio cerca de 60 niños y niñas que demostrarán la cantera de baile y música tradicional gallega que se está formando en la comarca. Se trata de alumnos de la propia Escola de Peis d´hos, que se imparte la mayoría en el local de ensayo de Cimadevila y también de las clases extraescolares en los colegios de Nazaret, Sagrada Familia, Compañía de María, O Hío y San Roque.

