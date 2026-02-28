Buzos en el garaje de Noria 4

Mientras el gobierno local piensa si abre o no la calle Noria para ver si la inundación en el garaje del edificio Noria 4, sito en las inmediaciones del río Bouzós, está relacionado con la red local, ayer entró un buzo para evaluar la situación, que permanece inalterable, con 1,80 metros de altura del agua. Hay que recordar que el Concello ya abrió la calle en su momento cuando el inmueble tuvo el problema de fecales. De hecho, la comunidad de propietarios denunció al Concello de Cangas y perdió el contencioso.

Un hombre con ropa de buzo entrando en el garaje de Noria 4. | FDV

Los operarios que trabajaban ayer en el subterráneo de Noria cuatro comentaron que había instalado dos motobombas más (había ocho en marcha) y se habían podido poner en marcha otras que estaban ya en el interior y que no funcionaban precisamente porque el agua había superado los límites de altura para que no afectara al mecanismo. Pero no solo entró un buzó, también se retomaron los trabajos de bombeo que comenzaron hace 15 días, sin demasiado buen resultado. Se espera que con la actuación de ayer el nivel de la inundación empiece a bajar. Pero todo son especulaciones. Aunque hay que confiar porque ahora viene un fin de semana en el que no se espera ninguna precipitación que pueda frenar los trabajos de achique de agua.