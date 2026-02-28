Bueu cierra 2025 con 271.000 euros de déficit y debe aprobar un plan financiero

Una de cal y otra de arena. Así podría resumirse a nivel presupuestario el ejercicio 2025 del Concello de Bueu. El informe de control permanente para la liquidación del presupuesto por parte de Intervención deja dos grandes cifras: la negativa es un déficit 271.219 euros y la positiva un remanente de tesorería de 215.116 euros. Este resultado obliga a implementar una serie de medidas correctoras a través de un plan económico-financiero bienal. Desde Intervención entienden que este instrumento ordinario de reequilibrio es suficiente y descartan la necesidad de aprobar un plan de saneamiento financiero independiente.

Este expediente forma parte de los asuntos del orden del día del pleno del próximo lunes, en el que los técnicos subrayan que pese a que el Concello no supera los niveles máximos de endeudamiento permitidos, pero presenta un ahorro neto negativo de 60.912 euros. Desde la Alcaldía y la Concellería de Facenda, Félix Juncal y Xosé Leal, avanzan algunas de las líneas que incluirá ese plan económico, como la subida en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o «rodaje»; mejoras en el sistema de recaudación de las diferentes tasas por ocupación de la vía pública, entre las que se incluye la posible recuperación de la tasa de las terrazas de la hostelería y que está derogada desde la pandemia; o incluso la nueva ordenanza del servicio de recogida de la basura, aunque esta no entrará en vigor hasta 2027.

Desde el ejecutivo local señalan que en el desajuste económico del ejercicio 2025 influyen aspectos como los incrementos salariales aprobados por el Estado para los empleados públicos o los costes derivados de «asumir gastos que corresponden a outras administracións». En este sentido apuntan especialmente hacia el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuyo contrato acabó en agosto y fue necesario aprobar una prórroga, que significó una actualización del precio de la hora (de 16 euros a 21,90 euros). «O Concello estivo crecendo sen incrementar a presión fiscal, salvo no caso do imposto de vehículos», argumentan Félix Juncal y Xosé Leal.

Incumplimiento de la regla de gasto

El informe de Intervención constata que en 2025 no se cumple con el criterio de estabilidad presupuestaria ni con la regla de gasto, al superar en casi 200.000 euros el gasto máximo computable para el año pasado. El análisis del estado de gastos e ingresos arroja que a 31 de diciembre el Concello de Bueu tenía reconocidos casi 475.000 euros como derechos pendientes de cobro y cerca de 846.000 euros como obligaciones pendientes de pago.

Un "punto de inflexión" en la prestación de servicios

El regidor sostiene que la prestación de servicios por parte del Concello «non só debe crecer cuantitativamente, senón tamén cualitativamente». En este sentido afirma que el presente año 2026 debe marcar «un punto de inflexión». Otra de las medidas que previsiblemente incluirá ese plan económico financiero será la licitación de varios contratos para atender servicios municipales, como pueden ser limpieza o desbroces. «Trátase de buscar un sistema híbrido para garantir a calidade dos servizos porque os medios e persoal dos que dispoñemos son limitados», argumenta Juncal.

La licitación de estos contratos se sufragará tanto con medios propios como a través de los fondos de la línea de empleo del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, que se transferirá al gasto corriente municipal. La formula de acudir a concursos públicos aspira a conseguir una reducción en los costes de los servicios mediante la concurrencia competitiva de las empresas interesadas en los contratos. Además, desde la Alcaldía reconocen que los técnicos municipales ponen reparos a los programas de empleo financiados con el Plan +Provincia. «Non deixan de ser contratacións temporais e defenden que deberían ser contratos para proxectos ou servizos específicos», explica el alcalde.

Remanente de tesorería

Si el resultado presupuestario del ejercicio 2025 es negativo, no ocurre lo mismo con el remanente de tesorería. Este concepto económico tiene en cuenta los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación. El resultado de 2025 positivo, con 215.116 euros. Con todo, se constata una reducción con respecto al remanente del ejercicio 2024, que rozaba los 281.000 euros.

La liquidación del presupuesto de 2025 se llevará a pleno como una dación de cuenta. En todo caso, ese documento establece que el plan económico financiero con las medidas para paliar el déficit deberá elaborarse en el plazo máximo de un mes y a continuación deberá ser aprobado por el pleno. También es previsible que próximamente se someta a aprobación plenaria un expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda para atender el gasto que quedó sin pagar del año pasado.