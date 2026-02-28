Bingo solidario a favor del Sáhara en el club del Carmen

La conmemoración del cincuenta aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y de todo lo que implica de lucha, perseverancia, construcción institucional en el exilio y resistencia cultural, política y social, se vive de diferentes maneras. En Vigo se celebra hoy una concentración organizada por Solidaridade Galega co Pobo Saharaui con la Coordinadora estatal de asociaciones solidarias co Sáhara Occidental que reivindican el esperado referendum de autodeterminación. O Morarzo siempre ha sido muy solidario con esta causa y en verano acoge a niños saharauis. Hoy se celebra un bingo solidario a favor del pueblo saharaui en el club de jubilados del Carmen de Moaña (19.00 horas).