Música
«Belas Artes» renueva su directiva, con Carlos Graña como presidente
Agradece el trabajo y dedicación de la expresidenta, Laura Fernández, y su equipo | Asumen el reto «con responsabilidade e humildade»
G.M.P.
Carlos Graña Pérez es el nuevo presidente de la asociación cultural «Belas Artes», de Cangas, que renovó su junta directiva en asamblea celebrada el pasado domingo. Ricardo Varela Rodríguez asume la vicepresidencia, Carolina Estival Río es la secretaria y Tomás Hernández Nores, el tesorero. Como vocales figuran Antía Soliño Refojos, Ramón Pazó Villar, Miguel Ángel Núñez Villar, May Iglesias Prieto y Andrés Lorenzo Casás.
«Collemos esta responsabilidade con humildade e co firme compromiso de coidar, impulsar e facer medrar a banda de música Belas Artes de Cangas, mantendo viva a súa esencia e tradición», anuncia la nueva directiva, que agradece el trabajo y dedicación de la expresidenta, Laura Fernández Piñeiro, y su equipo, su compromiso y trabajo constante.
