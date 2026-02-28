La AXI, dispuesta a cofinanciar con el Concello la reforma de la avenida de Bueu

La Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) está dispuesta a atender las peticiones del gobierno local de Cangas respecto a la avenida de Bueu y cofinanciar el proyecto que está obligado a elaborar el Concello de Cangas, que después será objeto de aportaciones por parte de la propia AXI. Este es el resultado de la reunión que ayer tuvieron representantes del ejecutivo local con la directora de la AXI, María Deza. La comitiva local estuvo presidida por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) y la edil de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE).

La AXI está dispuesta a afrontar la financiación del cambio de la capa de rodadura, mientras que la construcción de las aceras en la mencionada avenida de Bueu va a depender del proyecto (las aceras con competencia autonómica) y de cuánto dinero se destine a este fin. Por su parte, el Concello de Cangas se tendría que hacer cargo del cambio de los servicios: canalizaciones de abastecimiento y saneamiento. Los responsables de la AXI tienen que estudiar ahora como se articularía la colaboración entre administraciones, porque el número de convenios anuales que la AXI puede realizar ya se alcanzó, pero se ven posibilidades para alcanzar fórmulas.

La AXI también se manifestó de acuerdo con el plan de prioridades que tiene el Concello de Cangas respecto a las carreteras de la comunidad autónoma que pasan por Cangas. Así, la próxima actuación será en la avenida de Ourense y en la avenida de Vigo se asfaltará lo más pronto posible, porque la actuación que la Xunta iba a realizar en la avenida de Bueu se traslada a la de Vigo. Parece que la AXI no encuentra ningún tipo de inconveniente en este cambio. También está dispuesta a afrontar cuanto antes actuaciones en al carretera de Aldán. Se denominan múltiples actuaciones en puntos determinado, sobre todo en donde la carretera de Aldán confluye con intersecciones, como la bajada a Menduiña, por ejemplo.

Pero en torno a las actuaciones en los tramos urbanos de las carreteras de competencia autonómica subyace el interés que tiene la AXI de que una vez arreglados pasen a ser competencia municipal, algo que se realizaría de inmediato.

Hay cosas positivas en este traslado de competencias. Así, por ejemplo, el Concello podría incluir actuaciones en estos tramos en los planes de la Diputación al ser ya de propiedad municipal, algo que ahora mismo no puede. Está también su lado negativo: asumir la propiedad si ninguna aportación a mayores de las arcas autonómicas. El gobierno local no quiere, de momento, tocar este asunto, que sabe que es delicado y que tiene sus pros y sus contras. Quiere analiza r todo con la debida atención, sin descartar y aceptar nada, de momento.

Noticias relacionadas

El gobierno local no dudó en calificar de fructífera la reunión con la responsable de la AXI y los técnicos de la misma.