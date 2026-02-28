Alfonso Piñeiro mantiene silencio sobre el regreso de las urgencias

El pleno de Moaña aprobó con los votos del BNG y del PSOE y la abstención del PP una moción de la Plataforma de defensa da sanidade pública, que defendió su portavoz Gabriel Ferral, en apoyo a la manifestación que se celebra este domingo en la localidad para reclamar el regreso de las urgencias y a la demanda de los colectivos de personas con discapacidad que también piden urgencias en la villa por las barreras que supone para su autonomía personal tenerlas en Cangas, así como cubrir las vacantes médicas para tener siempre un médico de referencia.

La portavoz del BNG, María Ortega, insistió en que el partido tienen claro cuál es su papel, de defender a los vecinos y conseguir los derechos en la calle. Apoyó la manifestación de mañana y dejó claro que Moaña no va a claudicar.

Ferral pidió al PP, cuyo portavoz Alfonso Piñeiro siempre defendió que las urgencias volverían a Moaña en el nuevo centro de salud de Sisalde, que dijera si sabía algo. Insistió en que el nuevo centro está en la recta final para su apertura tras el de Olimpia Valencia de Vigo, que se estrena el 9 de marzo, pero en esta ocasión, el portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, se mantuvo en silencio. Respecto a la manifestación de mañana, la alcaldesa, Leticia Santos, anima en redes a participar, después de que el 25 de febrero se cumplieran seis años de la firma del convenio para el nuevo centro. Dice a la Xunta que las urgencias no son negociables, que están dentro de la primera cláusula del convenio. La manifestación sale a las 11:00 desde Portal do Almacén hasta el nuevo centro de Sisalde.