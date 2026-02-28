La alcaldesa rechaza rectificar el acta de cuando negó el turno al portavoz del PSOE

La polémica en el pleno ordinario del pasado mes de enero en Moaña cuando la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) denegó el uso de réplica al portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, volvió a protagonizar también el comienzo de la sesión ordinaria de este mes de febrero, que se celebró en la noche del jueves. Fue en el apartado de aprobación de las actas cuando el edil socialista solicitó la rectificación de la misma respecto a lo recogido sobre lo que aconteció en aquel pleno, ya que hace constar que él estaba ausente cuando le correspondía el turno de palabra, pero considera que no se corresponde con la realidad. Reconoce que en el debate sí abandonó el salón de plenos en el legítimo derecho de protesta ante unas manifestaciones de la concejala de gobierno María Ortega sobre prevaricación, pero dice que cuando le correspondía su turno de réplica, él ya estaba dentro del salón de plenos, y a pesar de ello, la presidenta le denegó esa réplica alegando que no estaba en su escaño a pesar de estar físicamente en el salón de plenos. Dice que lo recogido contraviene varios artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales sobre las actas y el derecho de los miembros de la corporación a intervenir en los debates. «Reflejar en el acta que yo estaba ausente cuando me correspondía intervenir y estaba en el salón de plenos, es una inexactitud y vulnera el principio de veracidad que debe de regir las actas que deben dan fe de las sesiones plenarias». Añade que las grabaciones de vídeo dan cuenta de que sí estaba presente en el salón de plenos y pidió la corrección del acta conforme no se le dio el turno de palabra por la presidencia. De no ser estimada, pidió también que la petición conste en el acta de la sesión.

La petición del portavoz del PSOE tuvo una acalorada y contundente respuesta de la alcaldesa, Leticia Santos, que se negó a proceder a la rectificación y dijo que lo ocurrido en aquel pleno fue por una «decisión equivocada» y un comportamiento «caprichoso» del concejal del PSOE que intentó boicotear a la concejala María Ortega en sus intervenciones. Hay que recordar que después de la alusión a la prevaricación, el concejal se levantaba de su escaño cada vez que intervenía la concejala como gesto de protesta.

Leticia Santos insistió en que la decisión equivocada fue la del concejal, no de la presidencia del pleno, que cogió el reglamento en la mano para denegarle el turno de réplica al no estar en su puesto y pasar a la siguiente fase que fue la aprobación de la moción. La polémica se había producido en el debate de la moción del PSOE sobre la protección y del patrimonio cultural. Mario Rodríguez la defendió y después se dio paso a los grupos. Intervino PP y cuando se dio la palabra a María Ortega, el edil socialista se ausentó, recordó la alcaldesa, que añadió que cuando su compañera acabó la intervención vio que el asiento del PSOE estaba vacío «por lo que no pude darle el turno de réplica y se pasó a votar el asunto». Recordó que el concejal votó su moción que quedó aprobada con los votos a favor del BNG y en contra del PP. Santos acusó al concejal de intentar querer falsear el acta que recoge fehacientemente lo que pasó en el pleno y que igualmente se recogerá en el acta de este pleno la causa de por qué no se rectificará la de enero: «No estaba en su sitio, estaba fuera, entró caminando y votó de pie a favor de la moción». Aclaró que ya fue respondido cuando presentó una advertencia por registro del concello. La propuesta del PSOE fue rechazada por BNG y PP.