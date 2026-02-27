Tren de borrascas
La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
Infraestructuras avanza en la construcción del muro de bloques de piedra | El carril de incorporación desde Cangas sigue desviado
Las obras de construcción del muro de contención de piedra en el talud de la Autovía do Morrazo (AG-46), que se vino abajo en A Xalde de Arriba, en Moaña, y sepultó una casa el pasado 11 de febrero, por acumulación de agua en el contexto del tren de borrascas que sacudió Galicia en los dos primeses meses del año, sigue su curso. La Xunta invierte en los daños en este talud 780.000 euros, según confirmó el presidente autonómico esta semana cuando dio cuenta de los daños de los temporales y de cómo se estaban atendiendo las incidencias. Junto a la de O Morrazo también se repara un talud que se vino abajo en la autovía de O Val Miñor (AG-57), en Gondomar, con un coste de 110.000 euros. En O Morrazo sigue cortado el carril de incorporación desde Cangas y desviado el tráfico.
