PSOE y PP de Moaña ven en la oferta de la Sareb una oportunidad para replantear el auditorio municipal

El anuncio de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) con la oferta de cesión de forma gratuita al Concello de Moaña de solares de la antigua urbanización de A Xunqueira A2 que se quedó como banco malo tras la quiebra del proyecto en la crisis del ladrillo, y que iba a ser el tercer desarrollo urbano más grade del municipio tras los de Golf Domaio y el Rosal, abre nuevas posibilidades sobre la futura ubicación del auditorio. No tanto para el gobierno local como sí para los grupos de la oposición en la corporación municipal: PP y PSOE.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) confirmaba ayer que había recibido la carta de ofrecimiento de la Sareb sobre estos terrenos que ya el BNG había reclamado para que los cediera al IGVS para construir vivienda protegida, primero en julio en un pleno y en diciembre anunciando una iniciativa en el Congreso de los Diputados a través de Néstor Rego. Ayer la alcaldesa se mostraba cauta con esta oferta a la espera de mantener hoy una reunión con el equipo de asesoramiento jurídico municipal y con el técnico de Urbanismo para analizarla. Es cierto que, aunque la cesión de la Sareb sea gratuita, el Concello tendría que hacerse cargo del coste de la urbanización de los terrenos que, además, está atravesado por una línea de media tensión, que habría que cambiar de trazado. En el escrito, la Sareb ofrece al Concello los solares denominados A Xunqueira A2 Polígono 2 y A Xunqueira A2 Reibón, Parcela 6.

En esta urbanización, aprobada en 2009 y que la crisis del ladrillo dejó sin poder desarrollar por su promotora Cordeiro S.L. que sólo llegó a construir un edificio de 38 viviendas, de las 395 previstas en el ámbito, el Concello había previsto la construcción del auditorio municipal. La quiebra de la urbanización y la falta de acuerdo para desarrollar la urbanización de los terrenos llevó a a la actual alcaldesa y su gobierno a buscar una nueva ubicación para el auditorio y se acordó construirlo en el solar cedido al Concello en la urbanización de Sisalde, pero en las plantas bajas de un nuevo edificio que construirá el propio Concello con un crédito de entre 8-9 millones, y que incluiría en sus plantas altas 10 viviendas alquiler social.

Otra vista de los terrenos (derecha) en la rúa As Raiñas. / G.N.

La oferta de la Sareb abre la posibilidad a los grupos de oposición para incidir en lo que siempre reivindicaron: buscar otra ubicación con más espacio para el auditorio. El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, asegura que la decisión de la Sareb no hay que atribuirla a una iniciativa del BNG, «es una cuestión de responsabilidad del gobierno del Estado» y dice que lo que hay que pedirle a Leticia Santos es que se ponga «a la misma altura en responsabilidad, anule su pretensión de cargar en la espalda de los vecinos el préstamos de 8 0 9 millones de euros, formalice con la Sareb la cesión de los terrenos y negocie con la Xunta la construcción de vivienda protegida, como ha hecho el Concello de Bueu». Cree que el gobierno local está demostrando pocas ganas y capacidad en este sentido.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, asegura que, si la cesión de la Sareb es cierta, «está perfectamente claro que el Concello podrá poner a disposición de la Xunta terrenos en condiciones para que se construya vivienda protegida». Por otro lado, considera que el gobierno del BNG debe de paralizar de inmediato el proyecto actual del auditorio en Sisalde, que califica de «chapuza» con 395 plazas «que no es más que una sala de conciertos, por la que de forma irresponsable, el BNG pretende endeudar a Moaña en 8 millones de euros».

Noticias relacionadas

Piñeiro manifiesta que se debe de plantear el auditorio que Moaña merece y necesita, que no puede ser inferior a 500 butacas, pudiendo contar además con salas polivalentes, mejores servicios para el tejido cultural de Moaña o aparcamiento suficiente. Pide que se descarte «la caja de cerillas que pretenden hacer» en Sisalde.