Presentación hoy en el Concello y cartel de Santoro

Las cinco cofradías y hermandades de la Semana Santa de Cangas Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes, Cristo del Consuelo, Hermandad de los Dolores y la Soledad, Hermandad de San Pedro y Hermandad del Cristo Resucitado se reúnen hoy para presentar de nuevo unidas la programación de la Semana Santa de esta localidad, que tiene la consideración de Fiesta de Interés Turístico de Galicia. La presentación será en el salón de plenos del Concello, a mediodía, con presencia del gobierno local dado el apoyo que esta celebración, con independencia de su carácter religioso, tiene desde el Concello. Para este año se ha recuperado una imagen del gran fotógrafo local Xosé María Pérez Santoro, fallecido en 2020, con la presencia de su viuda, Margot Hernández n