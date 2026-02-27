El PP denuncia el mal estado en el que se encuentra el parque infantil de Aldán

El Partido Popular de Cangas denuncia el lamentable estado en que s encuentra el parque infantil de Aldán, una instalación municipal destinada al ocio de los más pequeños que presenta numerosas deficiencias y riesgos evidentes para la seguridad de los niños.

Entre los problemas detectados por el PP se encuentra juegos rotos o en mal estado, elementos deteriorados por le paso del tiempo, vallado perimetral inexistente o dañado en varios tramos, así como una evidente falta de limpieza, con verdín y suciedad acumulada. «Una situación impropia de un espacio público que debería cumplir unas condiciones mínimas», asegura el PP.

Noticias relacionadas

El partido líder de la oposición en Cangas afirma que lo más grave es que esta situación se produce mientras el gobierno local presume de gestionar cerca de 20 millones de euros al año, con dinero de los vecinos que no se ven reflejado ni de los servicios ni de las infraestructuras, ni las instalaciones municipales. «Porque no se ven ni en el saneamiento, ni en las carreteras, ni en las instalaciones deportivas». En su opinión, el abandono del parque infantil de Aldán es un síntoma más de la parálisis generalizada que sufre Cangas bajo el gobierno del BNG y sus socios».