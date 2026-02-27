Ocho murgas actúan en Cangas en apoyo a Adicam
El III festival solidario a favor de la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama se celebra este sábado
Se establece una entrada con un donativo de 8 euros
La recaudación se destina a los servicios gratuitos de la entidad en apoyo a pacientes y familias
El entroido se prolonga en Cangas y por una buena causa. Hasta ocho murgas de la comarca de O Morrazo volverán a subirse a un escenario para cantar sus coplas de este último carnaval en un festival solidario a favor de la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama (Adicam).
Será este sábado, 28 de febrero, en el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela, a las 20.00 horas, y actuarán «Repunantes», «Os de sempre», «Vou non Bou», «Os mulos», «Habelas hainas», «Tinta femia», «Animodo» y «Os que faltaban».
Se trata de la tercera edición de este festival que organiza Adicam, cuyas responsables presentaron en la mañana de este jueves ante la Capela do Hospital, y con el que buscan unir humor, música y compromiso social.
Se ha establecido una entrada de 8 euros como donativo y todo lo recaudado se destinará a mantener y reforzar los servicios gratuitos que la asociación ofrece a las personas pacientes y a sus familias: apoyo psicológico, fisioterapia oncológica, acompañamiento, talleres y programas de prevención.
El auditorio supone un espacio cómodo y acogedor que permite disfrutar de las letras de las murgas y comparsas de forma clara, agradable y cercana.
Las entradas pueden adquirirse en las sedes de Adicam o en la taquilla del auditorio desde una hora y media antes del inicio. La organización anima a la ciudadanía a no quedarse sin entrada y llenar el auditorio por esta causa tan necesaria.
