O Morrazo ahorró 548.869 euros en costes de la basura con ayudas y el canon reducido de Sogama

La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), que gestiona el traslado y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en Galicia, confirma que las ayudas de la Xunta propiciaron que la Mancomunidade de Concellos de O Morrazo, que gestiona la basura en Cangas, Moaña y Bueu, ahorrase el pasado año 548.869 euros, a través del canon reducido aplicado por Sogama (95 euros/tonelada frente a los 108 del canon genérico) y de los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Ambiental, que aporta la Consellería de Facenda. Estos fondos supusieron un ingreso en total para los tres concellos de 260.491 euros, por lo que, como indica Sogama, el coste real por tonelada para los tres concellos se situó en 83 euros/tonelada.

La cifra la da a conocer Sogama tras una visita que en la mañana de ayer realizaron representantes de la Mancomunidad de O Morrazo, acompañados por el presidente de la Sociedad, Javier Domínguez y técnicos, a la planta de biorresiduos de Vilanova de Arousa con el fin de seguir en la senda de reducir las cantidades de residuos enviadas al Complejo Medioambiental de Cerceda para su tratamiento e impulsar el compostaje industrial de la materia orgánica con un canon más barato. El canon este año asciende a 52,89 euros/tonelada tras la actualización del IPC. Por O Morrazo participaron la gerente de la Mancomunidade, Alba Álvarez; la edil de Medio Ambiente del Concello de Moaña, Dolores Chapela; y el técnico municipal del área; además de la concejala de gobierno y tenienta de alcalde de Bueu, Isabel Quintás. Tomaron nota del proceso de compostaje de los residuos orgánicos —O Morrazo remite los residuos que recoge en el contenedor marrón—desde que entran hasta que salen convertidos en compost, que se usa como abono natural en la agricultura y jardinería. O Morrazo también elabora compost en su planta de A Portela. La de Vilanova de Arousa tiene capacidad para tratar 15.000 toneladas anuales de materia orgánica y 7.000 de material estructurante (restos vegetales) y realiza todo el proceso desde el pretratamiento y la fermentación a la maduración y almacenamiento, así como los tratamientos de aire y de aguas con las últimas tecnologías disponibles, tanto de procesado como de control de olores y ruido. Una parte de la planta es autosuficiente desde el punto de vista energético con paneles solares fotovoltaicos.

Desde Sogama señalan que como otros 277 municipios de Galicia, los tres concellos de O Morrazo se acogieron en 2025 al canon reducido, que está sujeto al cumplimiento de alguno de los supuestos de reducir en un 1% los desperdicios (bolsa negra) o incrementar en un 3% la aportación al reciclaje de la bolsa amarilla así como el compostaje de la marrón. Aunque O Morrazo redujo la aportación al reciclaje de su bolsa amarilla (-1,52%) pasando de 790 toneladas en 2024 a 778 en 2025; y también disminuyeron la bolsa negra bajando de las 22.585 toneladas a 22.182 (un 1,78% menos), aumentaron su aportación al compostaje industrial subiendo de 55,12 a 80 toneladas.

Noticias relacionadas

La Mancomunidade, cuya presidencia rotatoria por dos años tiene Moaña desde el 1 de enero, aprobó en la asamblea del pasado día 6 la subida del precio de la basura, no sin rechazo por parte de los grupos de la oposición aunque sin los altercados vecinales de la aprobación inicial en octubre de 2025 cuando tenía la presidencia Cangas. La entidad trabaja para licitar el nuevo contrato de recogida de la basura.