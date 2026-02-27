¿Niebla o polvo en suspensión?

Estamos convencidos de que lo que aparece en la imagen es niebla, pero en los corrillos del paseo de Rodeira, donde se mira el mar, había quien trataba de relacionar este fenómeno con el del polvo en suspensión, que provocó que la Xunta de Galicia hiciera sonar las alarmas. Lo que no era, seguro, era pulpo.

La democracia no es lotería

Ahora que nos acercamos a un nuevo pleno municipal de Cangas, donde se repiten las acusaciones una y otra vez, hay que comentar el debate que hubo en sede parlamentaria en diputado del BNG por O Morrazo, Paulo Ríos y la parlamentaria canguesa, Dolores Hermelo. Solo destacar una cosa, porque ya es tarde para recogerlo. La intervención del diputado nacionalista sirvió para recordarnos a todos lo que era la democracia, que es algo muy distinto a la lotería.

Noticias relacionadas

Quejas internas en el PSOE

Vuelven al seno del PSOE de Cangas las tradicionales quejas: que si no nos convocan, que solo estamos para pagar la cuota. Son las habituales crística que lanzan discretamente los que están en contra de la ejecutiva de turno. Pasó con todos. Pero sí se echa de menos el partido a nivel gallego y a nivel estatal. Su ausencia, el seguidismo a un líder acostumbra a salir mal, atrofia el músculo y perturba los sentidos. Y después hay que ganar elecciones, municpiales, atonómicas y estatales. La estrategia no puede ser solo que viene la ultraderecha con la derechona.