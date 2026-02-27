El Nazareno comienza su novena

La escultura del Nazareno, tal y como señalan en la Cofradía de la Misericordia de Cangas, fue realizada en 1877 por Ignacio Cerviño, y permanece expuesta al público desde este pasado 25 de febrero hasta el 5 de marzo en la nave lateral derecha de la excolegiata de la parroquia Santiago de Cangas e Islas Cíes, frente al altar del Carmen. «Ya atrae a numerosos fieles y vecinos, y estas jornadas son una oportunidad única para contemplar la maestría del cantero de Aguasantas (Cotobade), quien además de escultor —autor, entre otras obras, del cruceiro de Hío— fue también imaginero, dotando a sus creaciones de gran expresividad y fuerza visual», indican en la hermandad.

El altar de novenas ha sido decorado con abundancia de flores variadas para aportan color y solemnidad al espacio. A ello se añaden los nuevos candelabros de sobremesa, que fueron adquiridos recientemente por la cofradía e iluminan la imagen durante los cultos.

Durante estos días de novena, habrá actos religiosos oficiados por el párroco, Santiago Pérez González, a las 19:30 horas. El día central de la festividad será el viernes 6 de marzo, con el tradicional Vía Crucis a las 19:00 horas, seguido de la misa solemne acompañada por la Coral Polifónica Lestonnac de Cangas.

La celebración de la devoción de las Tres Gracias se mantiene como una de las celebraciones religiosas más tradicionales de Cangas. Vinculada desde hace más de tres siglos a la Cofradía de la Misericordia. Esta tradición se celebra el primer viernes de marzo y se considera un acto previo y simbólico dentro de la Semana Santa local. Durante estas fechas, señalan en la cofradía, los devotos acuden a la imagen del Nazareno para realizar sus peticiones, una práctica que se ha transmitido de generación en generación y que sigue congregando a un amplio número de fieles de toda la comarca.

Con el inicio de la novena, Cangas ya camina hacia la celebración de su Semana Santa. La hermandad invita a vecinos, visitantes y cofrades a sumarse a los cultos y a acompañar al Nazareno durante estos días de tradición y de devoción.

Presentación hoy en el Concello y cartel con imagen de Santoro

Las cinco cofradías y hermandades de la Semana Santa de Cangas Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes, Cristo del Consuelo, Hermandad de los Dolores y la Soledad, Hermandad de San Pedro y Hermandad del Cristo Resucitado se reúnen hoy para presentar de nuevo unidas la programación de la Semana Santa de esta localidad, que tiene la consideración de Fiesta de Interés Turístico de Galicia. La presentación será en el salón de plenos del Concello, a mediodía, con presencia del gobierno local dado el apoyo que esta celebración, con independencia de su carácter religioso, tiene desde el Concello. Para este año se ha recuperado una imagen del gran fotógrafo local Xosé María Pérez Santoro, fallecido en 2020, con la presencia de su viuda, Margot Hernández.