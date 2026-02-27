El gobierno lleva a pleno la liquidación del presupuesto

La corporación de Bueu se reúne el lunes a las 20 horas en una sesión plenaria en la que se dará cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025 y en la que se aprobará, si procede, la propuesta de modificación de la composición de la mesa permanente de contratación del pleno.

Asimismo, se debatirán una moción conjunta sobre el Día Internacional de las Mujeres, otra del PP para un plan integral de carreteras y una última del concejal Daniel Chapela sobre los desbroces.