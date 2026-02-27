Cultura
Domaio acoge hoy los actos del Día de Rosalía
La parroquia de Domaio tiene su centro sociocultural dedicado Rosalía de Castro y con tal motivo, todos los años, en el aniversario del nacimiento de la autora de «Cantares gallegos» en febrero de 1837, acoge un programa de homenaje. Los actos se celebran hoy, a las 18.00 horas. Comenzarán con el «Serán Rosaliano», con teatro de Os Quinquilláns y música de Luis O Caruncho. Está prevista una ofrenda floral en el busto de Rosalía con la Asociación de Mulleres Poza da Moura y la interpretacuón del himno gallego. A continuación actuarán Charaviscas teatro, dirigidas por Nerea Portela y se dedicarán cántigas a Rosalía con las Cantareiras Arco da Vella. Manuel Carballo interpretará «Pandeirada da soidade» con pandereteiras Ardora da Escola da Música Tradicional de Moaña.
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Cada cable sostiene una vida
- Los zamoranos niegan una alianza con los Molina para «derrocar» a Sinaí Giménez
- «No aguantaremos otro invierno así»