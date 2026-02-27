Domaio acoge hoy los actos del Día de Rosalía

La parroquia de Domaio tiene su centro sociocultural dedicado Rosalía de Castro y con tal motivo, todos los años, en el aniversario del nacimiento de la autora de «Cantares gallegos» en febrero de 1837, acoge un programa de homenaje. Los actos se celebran hoy, a las 18.00 horas. Comenzarán con el «Serán Rosaliano», con teatro de Os Quinquilláns y música de Luis O Caruncho. Está prevista una ofrenda floral en el busto de Rosalía con la Asociación de Mulleres Poza da Moura y la interpretacuón del himno gallego. A continuación actuarán Charaviscas teatro, dirigidas por Nerea Portela y se dedicarán cántigas a Rosalía con las Cantareiras Arco da Vella. Manuel Carballo interpretará «Pandeirada da soidade» con pandereteiras Ardora da Escola da Música Tradicional de Moaña.