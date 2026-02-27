La Diputación atribuye al Concello de Moaña el cobro de cuatro años de las entradas de vehículos en Meira

En el mismo día en que la asociación de vecinos NovaMeira de Moaña hizo pública su queja por el cobro por parte de la Oficina de Recaudación ORAL de la Diputación de las tasas de los últimos cuatro años por entradas de vehículos en aceras en la PO-1102 y PO-551 en Meira, el organismo provincial, que preside Luis López, ya contestó en el sentido de que está inspeccionando estas entradas a instancias del Concello de Moaña, que tiene delegada la recaudación de la tasa en el ORAL y, por lo tanto, solo actúa como organismo tributario.

Añade que la tesorería del Concello remitió un listado de usuarios en 2024 para que el ORAL iniciase la inspección y se volvió a poner en contacto en 2025 preguntando si el ORAL ya hizo algo al respecto.

Aseguran en la Diputación que no tienen constancia de que hubiera un acuerdo plenario o de otra índole que eximiera a los vecinos de este pago, más aún teniendo en cuenta que es el propio Concello el que lo reclama. Asegura que fue el 30 de abril de 2024 cuando recibió del Concello el listado de usuarios de entradas de vehículos en el que indicaba que «estaban a realizar os feitos impoñibles e non estaban a pagar taxa».

Añade que el motivo de la comunicación era iniciar el procedimiento de inspección para su alta en el padrón y la liquidación de los ejercicios no prescritos, hasta cuatro años y que el servicio de inspección contestó que incluiría la información en los posteriores planes de inspección.

Añade que el 3 de noviembre de 2025 el Concello volvió a preguntar si llevó a cabo la actuación con los datos remitidos y se le indicó que estaban trabajando, que había ciertas problemáticas detectadas y en diciembre se iniciaron alrededor de 300 expedientes de comprobación limitada, todos ellos incluidos en el listado del Concello. Confirma que no se hizo ninguna inspección de entrada de vehículos que no estuvivese indicada en el listado municipal y que los vecinos que reciben los expedientes tienen un período de alegaciones. frente a la propuesta de alta.

La Asociación NovaMeira considera que estos cobros son injustos y carecende fundamento. Explican que en el caso de la PO-1102 se trata de una carretera de la Diputación y que en su momento los vecinos cedieron gratuitamente el terreno para su ampliación y construcción de aceras. Además, según ésta, se celebró un pleno en el cual se estableció que no se cobrarían las entradas a los propietarios que colaboraron con la cesión.

Noticias relacionadas

En el caso de la PO-551, una vía de titularidad de la Xunta, dice que hay vecinos asumieron la cesión del terreno y hasta financiaron las obras mediante impuestos especiales. En otros casos, señalanque las aceras se encuentran en muy mal estado de conservación sin que las administraciones hagan mantenimiento, mientras se pretende cobrar una tasa por su uso. Por eso que entienden que no es razonable, piden la revisión de los expedientes, la paralización de los cobros y abrir una vía de diálogo.