Tren de borrascas
El concello repara las losetas en la Praza Massó y en Vincenti
Elabora un inventario de daños para tratar de acogerse a las posibles ayudas del Gobierno
Redacción
El Concello de Bueu acomete en estos días una reparación de urgencia en las losetas de Eduardo Vincenti y en la Praza Massó después de que las intensas lluvias caídas en las últimas semanas hayan levantado parte del material. Los operarios contratados están desmontando piezas grandes en varias zonas y saneando, en una actuación de la que se dará aviso al Gobierno de España para acogerse a las subvenciones por los daños ocasionados por el tren de borrascas que azotó la Península desde principios de año.
No son los únicos trabajos en este sentido que está cometiendo el gobierno local. Así, tanto desde la concejalía de Mantemento e Reparación de Vías Públicas de Celso Dopazo como desde la propia alcaldía de Félix Juncal se están valorando los daños para tratar de encajar su financiación con fondos propios o a través de subvenciones. En este sentido están programadas actuaciones en colegios como el de A Pedra o en el pabellón Pablo Herbello, con afectación principalmente en las canalizaciones.
También se está elaborando un pequeño inventario de daños en las diferentes vías públicas a través de visitas directas o de la información remitida por los ciudadanos directamente o a través de la aplicación. El concello tiene conocimiento desde la Subdelegación del Gobierno de la petición de cuantificar los daños con vistas a la salida de alguna línea de ayudas a la que acogerse.
