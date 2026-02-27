Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colocan los primeros números del nuevo callejero de Coiro en Espíritu Santo

El primer día de trabajo para la instalación del nuevo callejero de Coiro alcanzó ayer solo a una zona del barrio de Espíritu Santo. Pero solo se colocaron los nuevos números que, al igual que las placas con los nombres de las calles, van en azul. El planing de trabajo es el que se está siguiendo ahora: primero los números y después las placas.

Según comentó ayer la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez, la colación del nuevo callejero tardará un par de meses, dado lo extenso de la parroquia de Cangas y su número de habitantes.

