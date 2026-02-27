Nueva rotulación
Colocan los primeros números del nuevo callejero de Coiro en Espíritu Santo
El trabajo durará un par de meses
Cangas
El primer día de trabajo para la instalación del nuevo callejero de Coiro alcanzó ayer solo a una zona del barrio de Espíritu Santo. Pero solo se colocaron los nuevos números que, al igual que las placas con los nombres de las calles, van en azul. El planing de trabajo es el que se está siguiendo ahora: primero los números y después las placas.
Según comentó ayer la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez, la colación del nuevo callejero tardará un par de meses, dado lo extenso de la parroquia de Cangas y su número de habitantes.
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- Desde La Martinica para Moaña
- Cada cable sostiene una vida