Cien años de compañía

Desde ayer hasta el día 8 de marzo se puede ver en A Capela do Hospital una exposición que, como señala, el colegio Compañía de María, es «unha viaxe emocional pola historia, as persoas e os logros do Colexio Compañía de María ao longo dun século de historia». La exposición se puede ver de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 16:00 a 20:00 horas.

La directora del colegio con Agustín Bastón. | G:NÚÑEZ

La exposición invita a la ciudadanía a conocer la historia, las personas y los valores de un colegio que, desde 1925, ha acompañado a generaciones de familias en la educación de sus hijos. A través de las imágenes, documentos, recuerdos y testimonios se puede ver la evolución del centro y la estrecha vinculación que tiene con Cangas. Como anécdota uno de sus árboles dio la madera para que el artista Agustín Bastón tallara un volumen más de su «Biblioteca das madeiras do mundo», dedicado al centro . «Más allá de la cronología, la muestra pone el acento en el alumnado, las familias y educadores que ha dado forma a una comunidad educativa basada en la cercanía, el acompañamiento y el compromiso con la formación integral».

Hoy, el Colegio Compañía de María de Cangas es un centro concertado y plurilingüe que acompaña al alumnado desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria, ofreciendo una educación que integra tradición educativa e innovación pedagógica. Su proyecto educativo se basa en una formación integral en la que el desarrollo académico va unido a la educación en valores, la atención personalizada y el crecimiento emocional, situando a las personas en el centro del proceso educativo.

Noticias relacionadas

Compañía de María de Cangas abrirá el proceso de inscripciones parael próximo curso escolar el día 1 de marzo y lo cerrará el día 20 del mismo mes.