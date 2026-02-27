Catorvi ejecutará las obras de agua y saneamiento en Cela con una rebaja de 20.000 euros

La empresa Catorvi asumirá la ejecución de las obras para la dotación de agua y saneamiento entre los lugares de A Torre y Castrelo, en la parroquia buenense de Cela. Lo hará después de haber presentado la mejor oferta –concurrieron un total de seis empresas– a una actuación cuyo precio base de salida se situaba en los 187.179 euros, y que ahora quedará fijado en los 167.506 euros, IVA incluido, lo que supone una rebaja de en torno a los 20.000 euros. Además del económico, existía otro criterio de adjudicación, la reducción del plazo de los trabajos, que la ganadora ha fijado en 60 días en lugar de los 90 inicialmente previstos.

Las actuaciones supondrán la ampliación de la red de saneamiento en la parroquia buenense, además de la mejora de la traída de agua, con el incremento de la presión del suministro para que pueda llegar con mayor facilidad y potencia a las zonas más altas de Cela. El proyecto está incluido dentro del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra.

También se financiará con fondos provinciales el abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta, que será adjudicado oficialmente la próxima semana después de que la mesa de contratación rechazase los argumentos de la empresa que presentó la mejor oferta –curiosamente también Catorvi–, fallando por tanto a favor de la segunda mejor oferta, la de Construcciones Vale. Esta pujó por 77.781 euros y ahora deberá ver ratificada su elección en los próximos días. En estas actuaciones el precio base de licitación estaba situado en los 94.320 euros (IVA incluido).

Pavimentación del vial Castrelo-Fonte Alta

La previsión es que con ambas actuaciones en Cela se dé servicio a unas 60 viviendas de la zona, que podrán conectarse a la red, además de otras que mejorarán las prestaciones de una traída de la que ya disponen.

En paralelo también se ha procedido a la adjudicación del asfaltado del vial entre Castrelo y Fonte Alta, una actuación complementaria que se financia con fondos del Plan Camiño Rural 2025-2026 de Agader. La empresa que planteó la mejor oferta ha sido Caldevergazo, con 54.208 euros más IVA. El proyecto está subvencionado al cien por cien por Agader a excepción del IVA, que corre a cargo del concello buenense. La idea siempre ha sido la de coordinar esta actuación con la del abastecimiento, lo que supone que la pavimentación se dejará en suspenso hasta que concluyan los trabajos de la red de agua. Solo entonces se procedería a la mejora del firme de ese vial.