Carlos Blanco representa «A penúltima», hoy en Cangas

El Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acoge hoy (20.30 horas) el espectáculo de Carlos Blanco «A penúltima», un monólogo de humor. Se trata del nuevo espectáculo en el que el actor arousano «bota a penúltima» combinando humor, memoria y mirada irónica sobre el paso del tiempo. Llega con imágenes, historias nuevas y otras ya conocidas que se entrelazan en este monólogo de 70 minutos, divertido, lúcido y, en cierto modo, curativo. Las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com o desde dos horas antes en el mismo auditorio.