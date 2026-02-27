Cangas prepara un homenaje a 12 de las mujeres más destacadas de su historia

La Consellería de Igualdade del Concello de Cangas ya tiene preparado el programa de actividades que se realizarán en torno al Día da Muller Traballadora, el 8 de marzo. Como principal novedad destaca la exposición virtual «Proxecto Cangueiras 2026», que lleva a cabo el Concello de Cangas con la Asociación Cultura A Illa dos Ratos, encaminado a dar a conocer y poner en valor a 12 mujeres destacadas y otras desconocidas de la historia de la villa. Este espacio virtual se abrirá el día 6 de marzo y permanecerá abierto hasta el 25 de noviembre.

Para el sábado, 7 de marzo, a las 18.00 horas, en la sala de exposiciones del Auditorio de Cangas, Teatro Migallas pone en escena «Elas pintan moito». Se trata de una sesión de cuentos y música en directo basada en la obra de diferentes pintoras y en los elementos que la inspiraron. A través de las artistas Xulia Minguillón, Sonia Delaunay, Frida Kahlo y Yayoi Kusama se aborda una cuestión de igualad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esta actividad está financiada con los fondo del Pacto de Estado contra la violencia.

El Día 8 se abre la jornada con una ruta «Historia das Mulleres de Cangas», a cargo de la Asociación Cultural Illa dos Ratos, y para las 12.00 horas está prevista la manifestación, que saldrá de la Praza do Concello. El manifiesto lo leerá Nerea Nerga Rodríguez, miembro de la Asociación Asumcordas, educadora social especializada en género, trabajadora en la Asociación Xarmuga y encargada de proyectos de apoderamiento femenino y salud mental. El manifiesto se leerá desde el palco de los Xardíns de Félix Soage.

El día 10 continúan los actos con talleres de la campaña «Agreson Off. Eu digo non a violencia sexual», para a las 19.30 horas proyectarse en el Auditorio Municipal el documental «Lola», de Antonio Caeiro. El sábado, 14 de marzo continuarán los talares y el día 21, el Auditorio Municipal se pondrá en escena la obra «SEÑORES, una comedia machirula de Ste Xeito».

Se trata de un completo programa de actividades en el que destaca este año el hecho de que se haya decidido cambiar el hora de la manifestación, que siempre era alrededor de las 20.00 horas y que este año va a ser a las 12.00. Tal vez tenga mucho que ver en el cambio el hecho de que este año el día 8 de marzo coincide en domingo. Desde la consellería que dirige Leo Gala se abundará próximamente en la exposición virtual «Proxecto Cangueiras 2026».