Bueu reduce a cuatro meses el plazo para el plan director de Banda do Río

Entre los meses de junio y julio de este año. Ese es el horizonte que el Concello de Bueu se marca para disponer del plan director de Banda do Río una vez pueda oficializar en los próximos días la adjudicación de la redacción del mismo. La elaboración del documento recaerá en las dos arquitectas ganadoras del concurso de ideas para la mejora del barrio buenense, María Fandiño y Míriam García, a través de un procedimiento negociado que ya se había fijado en las bases del citado concurso para que únicamente pudieran concurrir ellas como licitadoras.

El concello está pendiente de recibir en estos días una nueva documentación por parte de las arquitectas, lo que permitirá celebrar una mesa de contratación que oficializará todo el proceso. En ese procedimiento negociado las ganadoras del concurso han ofertado una considerable mejora de los plazos, rebajando de los siete meses inicialmente previstos a cuatro desde la firma del contrato, lo que sitúa en ese mes de junio o incluso julio la entrega del plan director. En todo caso, las ganadoras ya han ido perfilando algunas de sus propuestas para poder acelerar la elaboración de ese texto. Desde el gobierno local se apunta que esta reducción de plazos compensa el retraso en la adjudicación del contrato. «Este ya era el horizonte temporal en el que estábamos trabajando», señalan.

El presupuesto base de licitación destinado por el concello para esta iniciativa se sitúa en los 50.903 euros con IVA, incluyendo en la misma tanto el premio por haber ganado el concurso de ideas como el futuro plan director. En su momento se destinaron ya 20.000 euros más IVA para ese premio, por lo que la cantidad restante, unos 30.903 euros, serán los que financiarán la redacción del documento.

Un anfiteatro al aire libre, pavimentos drenantes o dos pérgolas

El plan director de Banda do Río será el documento marco que definirá las estrategias a abordar en la mejora del barrio, exponiendo una serie de actuaciones y un cronograma para llevarlas a cabo. Será un texto con carácter consultivo, no normativo, pero que sentará las bases y la filosofía de las medidas que se adoptarán. Como objetivos se marcan la mejora de los espacios públicos y un incremento en la calidad de los mismos así como la mejora de otros aspectos como la accesibilidad, la eficiencia energética o los propios edificios a través de la rehabilitación de los mismos.

María Fandiño y Míriam García habían ganado el concurso de ideas en noviembre de 2024 con su proyecto «Bandas de Ribeira», en el que realizaban propuestas como la creación de un anfiteatro al aire libre en un espacio de unos 1.000 metros cuadrados, la habilitación de dos pérgolas de madera junto al astillero de Purro para poder albergar pequeños eventos cubiertos o pistas deportivas en la propia playa, con medidas para mejorar su accesibilidad. También se apostaba por actuaciones para amortiguar los efectos de las lluvias intensas, como la colocación de pavimentos drenantes o tanques de retención en diversos puntos.