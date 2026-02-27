Bueu presenta su programa para el 8-M, en el que alumnado de A Pedra leerá la declaración "As voces do futuro"

El Concello de Bueu ha presentado hoy su programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Una serie de actividades en las que hay charlas, cine, la declaración institucional que este año corresponderá al alumnado de 6º de Primaria del colegio A Pedra o las IV Xornadas Gastronómicas En Feminino Bueu.

Las jornadas gastronómicas serán precisamente el pistoletazo de salida para los actos alrededor del 8-M. Serán del 2 al 8 de marzo y participarán una quincena de locales de la localidad, que crearán sus propias tapas en homenaje a cocineras de Bueu. Esta iniciativa pretende visibilizar el papel de las mujeres en el mundo de la restauración, donde suponen más del 80% del personal en las cocinas, y al mismo tiempo contribuir a dinamizar la hostelería y gastronomía local. Estas jornadas se organizan en colaboración con la hostelería local.

El resto del programa del Día Internacional de la Mujer arrancará a partir del jueves 5 de marzo, con una sesión clínica en el centro de salud dirigida al personal sanitario y social. La ponente será la doctora Catia Lage, integrante del Grupo de Traballo de Violencia de Xénero del Sergas y la charla se titula “Violencia de xénero e saúde mental”. El objetivo es abordar el impacto de la violencia en la salud mental de las mujeres, herramientas para su diagnóstico clínico y estrategias para su detección y acompañamiento desde las consultas de atención primaria.

El viernes 6 de marzo se concentran gran parte de las actividades previstas. A las 11.30 horas habrá un taller de risoterapia para mujeres en la sala de juntas del Centro de Información ás Mulleres (CIM); y a las 12.00 horas en la Praza do Concello el alumnado de A Pedra se encargará de leer la declaración conmemorativa del 8-M, bajo el título “As voces do futuro”.

El cartel con la programación del 8-M del Concello de Bueu. / C.B.

Este mismo día el Centro Social do Mar organiza una nueva edición de su Homenaxe Bueuesa Senlleira y que impulsa el Club Golfiños, que en esta ocasión distinguirá a Eva Bastón Graña, que trabaja en la recuperación de semillas y elabora pan en su obrador. Será a partir de las 20.00 horas.

El propio 8 de marzo, a las 18.30 horas, tendrá lugar el homenaje a las mujeres cocineras de Bueu dentro de las IV Xornadas Gastronómicas En Feminino Bueu y después, a las 19.30 horas, será la I Gala da Muller que impulsa la Asociación del Mulleres Rurais Mar e Agro.

La programación aún se extenderá más allá del propio 8 de marzo. El jueves 12 de marzo la magistrada de violencia de género Paz Filgueira impartirá una jornada formativa a los integrantes de la Comisión de Instrucción de Denuncias de Acoso, entre las 11.00 y 14.00 horas en el salón de plenos. Una charla en la que se abordarán los criterios para la validación de denuncias, filtros de quejas, tramitación de expedientes y medidas cautelares.

Las actividades del 8-M culminarán el viernes 13 con la colaboración del Cineclub Bueu, que proyectará la película italiana “Siempre nos quedará mañana”, de Paola Cortellesi. Se proyectará en el Centro Social do Mar, a partir de las 21.00 horas y con entrada gratuita. La película se desarrolla en el final de la II Guerra Mundial y con una familia que está a punto de celebrar el compromiso de su hija mayor, que por su parte solo quiere casarse cuanto antes para librarse de su familia.