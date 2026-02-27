Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas

Abanca decidió cerrar la Lagoa de Massó de Cangas, la emblemática zona húmeda que forma parte del espacio que ocupaba todo el complejo conservero, que llegó a ser el mayor de Europa. Ni carteles ni advertencias. Llegaron operarios contratados por la entidad bancaria que es propietaria de los terrenos y sellaron la entrada. Lo hicieron a través de una verja metálica que impide el paso y un letrero en el que pone «Peligro, aguas profundas».

Cierre por la zona de acceso a la Lagoa de Massó. | GONZALO NÚÑEZ

Para el Concello de Cangas fue una sorpresa la rapidez y rotundidad con la que actuó Abanca. Es cierto que el gobierno local, hace unos meses, transmitió a Abanca la necesidad de colocar carteles que advirtieran del peligro, al haber sido detectada la presencia de muchos niños en las inmediaciones, con el peligro que supone caer en esa laguna, con agua estancada de color verde, con vegetación que vive en la superficie y con fauna que acostumbra a frecuentarla, incluso es lugar de parada obligatoria para aves migratorias. El Concello de Cangas tenía miedo a que niños se cayeran en esas aguas, pero también existía la angustia de que fuera un foco para la transmisión de la gripe aviar y también del mosquito tigre.

Hay que recordar que hace dos años en el verano de 2024 aparecieron patos muertos en la Lagoa de Massó. Técnicos de la Consellería de Medio Ambiente acudieron a la zona, tomaron muestras y realizaron análisis. Aunque tardaron los resultados, las analíticas mostraban una infección por botulismo, tanto en el episodio de mortandad que hubo en el mes de agosto de 2024 como en el de octubre. Esa era la causa de la muerte de los patos. En ningún momento se habló de gripe aviar. Es lógico que también el gobierno local tema que la laguna puede ser un foco de transmisión del mosquito tigre, que se trata de una amplia zona de agua estancada. La Lagoa de Massó cuenta con la protección de la propia Xunta de Galicia. Aquel episodio de agosto de 2024 acabó con prácticamente la totalidad de los patos que acostumbraban a vivir en la zona. Se trataba de un caso curioso porque las garzas si resistían el brote de botulismo. Los expertos y asociaciones ecologistas siempre consideraron que era conveniente renovar el agua estancada.

El cierre mediante una verja metálica de la Lagoa de Massó impide la visita de muchos curiosos a esta zona tan especial de Massó. En muchos casos era un polo de atracción de turismo. Muchas personas se acercaban a observarla y a ver la fauna local que vivía en ese humedal. Ahora ya no podrá ser visitada. Se priorizó evitar el peligro antes de ser lugar visitable y turístico. Las condiciones así lo exigían. El gobierno local no teme que haya gente que se queje porque Abanca haya decidido cerrar la laguna. «Queramos o no es una propiedad privada y los dueños deben adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad, como también la adoptó Abanca en los edificios de Massó, tapiando ventanas y puertas y cerrando con verjas también la zona de la conservera, donde el riesgo también era más que evidente», manifiesta el ejecutivo local.

El cierre de la Lagoa de Massó pone otra vez de manifiesto la necesidad de ofrecer una salida urbanística a la zona, que ahora está tomada por la vegetación, por okupas y cuyo interés arquitectónico va perdiendo fuerza, al notar el paso del tiempo y sufrir los efecto de la aluminosis.

Noticias relacionadas

El plan presentado por Abanca a través de Marina Atlántica permanece estancado. El gobierno local está interesado en desbloquear este asunto, pero también lo tiene que estar la oposición municipal, porque la aprobación compete al pleno.