La Sareb ofrece gratis al Concello solares de la urbanización de A Xunqueira A2

La Sareb, que es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que se quedó con los solares e inmuebles de proyectos urbanísticos quebrados en la crisis de 2008, tiene los días contados, desaparece en 2027, y todavía gestiona muchas propiedades sin haber podido devolver al mercado inmobiliario. Por eso que la Sareb va a ofrecer de forma gratuita muchos de los solares a los ayuntamientos como es el caso de los de la urbanización de A Xunqueira A2 en Moaña, en donde estaba prevista la construcción en 2009 de casi 400 viviendas en ocho bloques de edificios de bajo, cuatro plantas y ático, y que quebró en aquella crisis, dejando también al Concello sin los terrenos urbanizados para la construcción del auditorio que había proyectado en la zona. Este pasado verano, el gobierno local del BNG, que preside Leticia Santos, reclamó, primero a través de una moción en el pleno y en diciembre a través de una iniciativa en el Congreso en Madrid que iba a presentar el diputado Néstor Rego, la cesión de este suelo, conocido como finca As Raiñas, al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para desarrollar vivienda protegida.

La alcaldesa de Moaña y el diputado en Madrid, Nestor Rego (centro) con ediles del BNG este pasado diciembre en los terrenos de A Xunqueira. / Santos Álvarez

La Sareb cede ahora de forma gratuita al Concello de Moaña los suelos de A Xunqueira A2 Polígono 2 y A Xunqueira A2 Reibón, parcela 6. Se ponen todos los terrenos a disposición del Concello para que decidan en función de sus necesidades, si quieren uno, dos, todos o ninguno, según las fuentes consultadas.

La entrega de los terrenos, aunque gratuitos, conlleva complicaciones para el Concello ya que tendría que costear la urbanización, y por la zona discurre una línea de media tensión que habría que modificar su trazado. La urbanización era la tercera proyectada más grande en el municipio tras las de Golf Domaio, que también se vio afectada por la crisis inmobiliaria y la tramitación; y la de O Rosal, que sí concluyó y absorbió parte del centro urbano por detrás del Concello. Los terrenos de A Xunqueira se encuentran por detrás de los colegios de Reibón y de Seara y ahora próximos al nuevo centro de salud, que se ha construido en la nueva urbanización de Sisalde. En 2020, el gobierno de Leticia Santos, en coalición con el PSOE, había intentado sacar adelante la urbanización de estos terrenos de A Xunqueira para conseguir la parcela de cesión municipal y buscar financiación para construir el auditorio. Pero las reuniones con los propietarios de terrenos con los que la promotora del proyecto Cordeiro S.L. había llegado a acuerdos de compra, bien en metálico o con entrega de viviendas, se cerraron sin éxito. Por entonces se hablaba de que el coste de urbanizar los terrenos era de 250.000 euros. Fue cuando el gobierno local optó por finiquitar el proyecto del auditorio en A Xunqueira y programar la construcción de otro en la nueva urbanización de Sisalde, en la parcela de cesión municipal en la planta baja y sótano de un nuevo edificio con 10 viviendas destinadas a alquiler social. La intención del gobierno es construir el edificio pidiendo un crédito bancario, que podría rondar los 10 millones de euros, y que se incluiría en los presupuestos de 2026 que Leticia Santos anunció que esperaba poder llevar a aprobación en este mes de marzo.

La iniciativa de la Sareb en Moaña se verá si tiene continuidad con otros terrenos que tiene en Cangas, en donde ha sacado a subasta el edificio a medio construir de A Regueira por 7 millones de euros.

Un proyecto que contemplaba viviendas sociales

El proyecto de urbanización de A Xunqueira A2 fue aprobado por el Concello de Moaña en 2009 y suponía el tercer núcleo urbano más amplio del municipio, en 62.000 metros cuadrados de terreno, con 395 viviendas en ocho bloques de edificios; con 18.000 de zonas verdes y 7.000 de cesión para el Concello, por detrás de los colegios de Reibón y de Seara y muy cerca de la primera línea de playa. Estaba impulsado por la promotora Cordeiro S.L, que llegó a iniciar la primera fase del proyecto con la construcción de un edificio de 38 viviendas, aunque con muchos problemas, hasta que cesó por completo su actividad y con ella el proyecto del gran auditorio de Moaña y también la construcción de 40 viviendas sociales.