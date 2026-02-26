El PSOE pide convocar un concurso de ideas para diseñar una bandera

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, presenta una moción para que el Concello diseñe una bandera oficial, ya que, asegura, carece de ella y no tiene enseña que represente al municipio de manera inequívoca en los actos institucionales, ceremonias, actos protocolarios o de carácter representativo, tanto en el ámbito interno de organización municipal como en sus relaciones con otras administraciones públicas. Para Mario Rodríguez, esta carencia limita la capacidad de identificación colectiva de la ciudadanía con su propio municipio. Considera que los vecinos merecen disponer de un emblema oficial que los identifique colectivamente en un mundo globalizado.

El portavoz socialista insta así al gobierno local a convocar un concurso público de ideas que permita seleccionar, con criterios técnicos y participativos, el diseño más representativo de los valores históricos, culturales y territoriales de Moaña. Añade que deberá de atender a criterios técnicos propios de la disciplina vexilologia conforme a estándares aceptados en el ámbito del diseño de símbolos institucionales.

Pide que el concurso de ideas se convoque en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la moción en el pleno y que se establezca que las propuestas presentadas se inspiren en elementos históricos, geográficos, culturales o simbólicos del municipio.