El PP exige que la alcaldesa convoque a la junta local de seguriad

El PP de Cangas exige la convocatoria urgente de una junta local de seguridad ante el aumento de robos y delitos. Manifiesta su preocupación por el incremento y asegura que se trata de una realidad que genera alarma social y una creciente sensación de inseguridad entre los vecinos, especialmente en barrios residenciales y zonas comerciales. Asegura que los datos conocidos recientemente confirman una tendencia negativa que no puede ser ignorada ni minimizada por el gobierno local. Desde el PP se advierte de que esta situación requiere una respuesta inmediata coordinada y transparente por parte del Concello, ya que la seguridad es un derecho básico de la ciudadanía y una condición imprescindible para la convivencia. y la actividad económica. Por eso exige a la alcaldesa que convoque a la junta local de seguridad, como órgano para encontrar soluciones. «Esta reunión debe servir para evaluar con riesgos y datos actualizados la evolución de la delincuencia en Cangas, identificar las zonas y las franjas horarias con mayor incidencia, estudiar el refuerzo de la presencia policial tanto local como estatal y mejorar la coordinación entre Policía Local, Guardia Civil y Concello. También considera importante que se cuente la participación de los colectivos vecinales, del comercio local y otros agentes con el objetivo de reforzar la prevención.