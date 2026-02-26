La petit , un obrador sin gluten.

Está en Marín, en la calle Ezequiel Massoni, y acaba de abrir sus puertas al público, un público intolerante al gluten, principalmente, aunque hoy ya mucha gente opta por este tipo de alimentación sin que sea intolerante. En el obrador hay de todo: galletas, tartas, bizcochos, pizzas, pequeñas hamburguesas, y, sobre todo, un gusto exquisito.

Los Abalo, en la lista negra del 23-F

«Praza. gal» recoge que en los papeles desclasificados del 23-F figuran una lista negra de nombres en los que los rebeldes habían puesto su objetivo. Entre ellos figuran los de Mariano Abalo Costas y Francisco Abalo Costas. El primero en su condición de militante nacionalista de Cangas y el segundo como militante nacionalista de Moaña. Ya ven. Lo tenían todo previsto. De nuevo todo preparado para otra purga. El destino hizo que la desclasificación de los documentos del 23-F que tanto molestó al PP de Núñez Feijóo coincidiera con la muerte de la figura de ese día, Antonio Tejero.

Si no lo es, lo parece

Había cierta tensión previa a la manifestación de educación en Cangas. El hecho de que se prohibieran banderas partidistas y sindicalistas no agradó, sobre todo molestó. Se trataba de dejar bien claro a un determinado sindicato que no era bienvenido. Si no es así, por lo menos lo parece. Pero bueno, lo cierto es que salió una buena manifestación, que fue un día de satisfacción para un sector mancillado.