Las obras del vial de A Madalena-Herbello «ahogan» a una vivienda

La finca y jardín que rodea la vivienda de una familia que vive al pie de la carretera A Madalena-Herbello se ha convertido en algo similar a un pantano o una gran charca. El proyecto que acomete actualmente la Diputación de Pontevedra para la dotación de aceras y renovación de servicios significó la construcción de un pozo de drenaje situado justo delante de su muro de cierre. Las consecuencias, con la sucesión continua de temporales y borrascas, no han tardado en manifestarse en forma de anegamiento de gran parte de su terreno. No solo eso: la infiltración de estas aguas en el subsuelo amenaza a la salubridad del pozo situado muy cerca del muro.

La vivienda afectada se encuentra en el lugar de Castelo, entre la zona del Palomar y Cruz de Castro. Los propietarios ya pusieron la situación en conocimiento del Concello de Cangas, que deriva las responsabilidades a la Diputación y recuerda el problema el lavadero de A Regueira, y a los ingenieros de la propia institución provincial, de momento sin una solución. Esta semana los afectados tenían previsto registrar un escrito en la sede provincial alertando del problema y no descartan llegar hasta la vía judicial.

El problema se focaliza en una arqueta y pozo drenante de tres metros de profundidad construido al lado del cierre de su vivienda, un muro construido en su día con la pertinente licencia y cumpliendo los requisitos de retranqueo exigidos por la Diputación. En este pozo confluyen hasta tres tuberías, que vierten las aguas procedentes de las partes altas del lugar de Castelo. Aguas pluviales, pero que vienen mezcladas con las del lavado de vehículos, mascotas... El pozo cumple su función de drenar e infiltrar esas aguas en el subsuelo, pero eso significa anegar y encharcar la propiedad de este vecino. «Han convertido los terrenos de mi casa en el sumidero de toda la red de canalización. La alcantarilla es una evidencia: hay tres tubos que convergen en ese pozo y no hay una justificación técnica para concentrar todo ese caudal en un unico punto», explica el dueño.

Una imagen del interior del pozo de drenaje, en el que desembocan hasta tres canalizaciones. / Fdv

Los propietarios argumentan que existen otras soluciones viables y que no perjudican a ningún vecino, como canalizar estas aguas hasta una tubería cercana que discurre por el camino que conecta la carretera provincial con el lado de Serra Nacente. Una alternativa a la que de momento los técnicos se resisten debido a motivos técnicos. «Me dicen que coloque yo un tubo por mi propiedad. Pero, ¿para qué? ¿Para echarle el agua al vecino que tiene su casa por la parte de abajo de mi finca? Eso no es una solución», afirma el afectado.

Esta acumulación e infiltración de aguas en el subsuelo no es solo un peligro para la salubridad del pozo, que ya no utilizan para beber y que ahora destinan a tareas de riego y otras similares. Esta situación puede llegar a comprometer la estabilidad del muro de cierre y provocar «daños de difícil reparación». La propiedad muestra las escrituras de compra venta del terreno, a principios de la década de 1980, e incluso las de los dueños anteriores, que se remontan hasta 1955, y que constatan que sobre esta finca no existía ninguna carga o servidumbre para aguas de riego. «Resulta incomprensible y jurídicamente insostenible que una administración pública derive hacia una propiedad privada el caudal de toda una red de pluviales, generando un problema donde antes no existía y trasladando a un solo particular las consecuencias de una obra mal planificada» y urgen una «respuesta y rectificación inmediata» antes de que los daños sean irreversibles.