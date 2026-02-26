Moaña, "Oscar" en publicidad

Los moañeses Jacobo Gayo y Claudio García, cuya firma es Jake and Claude, siguen cosechando premios en el mundo profesional de la fotografía y el audiovisual publicitario. Así lo confirman los dos primeros premios que consiguieron en la última edición de los galardones nacionales de la Federación Española de Profesionales de la Imagen (FEPFI) en el apartado de Publicidad, que se entregaron el domingo en una gala celebrada en el hotel Finisterre de A Coruña.

Captura del audiovisual premiado de Jacobo Gayo. | JACOBO GAYO

No es la primera vez que ambos profesionales logran cruzar la alfombra roja de estos premios que suponen los "Oscar" o los "Goya" en el gremio de la publicidad.

Jacobo Gayo recibió el primer premio en la categoría de audiovisual en publicidad por un fashion film que rodaron en Madrid para Springfield Kids. Por su parte Claudio García logró también el primer premio por una fotografía que realizaron en Nueva York para una campaña de moda gallega.

El dúo de fotógrafos moañeses sigue haciendo producción nacional e internacional, aunque en la actualidad vuelven a estar presentes en la comarca con un estudio fotográfico en la localidad natal de Gayo en Moaña, especializado en niños y familia que dirige Claudio García, bajo el nombre de Claudio Photo Studio and Home. Los profesionales tuvieron que competir con trabajos muy buenos en sus respectivas categorías. En la gala se entregaron premios de fotografía en las modalidades de Arte Ilustrativo, Boda, Comercial, Naturaleza, Recién Nacidos, Reportaje Gráfico, Retrato e Inteligencia Artificial que se ha sumado como una herramienta a la creatividad de los profesionales de la imagen. En audiovisual se entregaron premios en Libre creación, Publicidad y Reportaje social.