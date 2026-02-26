Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carta abierta marinero muerto CangasTraumatología ChuviRescate policial a un «camello»Contratos navalCelta-PAOKCatamarán lago de SanabriaAtaque perro Cangas
instagramlinkedin

Facturas

Moaña lleva a pleno el pago de facturas atrasadas por 112.748 euros

El mayor montante es por el consumo eléctrico y de gas del Concello

Leticia Santos. | GONZALO NÚÑEZ

Leticia Santos. | GONZALO NÚÑEZ

Cristina González

Moaña

El gobierno local del BNG de Moaña lleva al pleno de hoy un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas pendientes del Concello por importe de 109.419 euros y de 3.329 del Patronato Municipal Beiramar. Se trata de facturas que no se registraron en el año natural en el que se produjeron los gastos y para su pago la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), explica que hay que instruir un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos y aprobarlo en el pleno. Aclara que se corresponden con gastos realizados en años anteriores, que las empresas proveedoras no facturaron hasta 2026.

La alcaldesa asegura que respecto a las facturas a pagar del Concello suponen el 0,58% del presupuesto total, es decir que el 99,42% se tramitan dentro del ejercicio y que el 76% del importe de esos 109.419 euros se corresponden con facturas de electricidad y gas por consumos municipales en el último período del año. El 24% restante son facturas de mantenimiento del programa informático de contabilidad, suministros de ferretería o productos de limpieza. Del Patronato son facturas que se corresponden con servicios y suministros.

Noticias relacionadas

Para el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, es «inaceptable» que el gobierno tenga facturas guardadas en el cajón y «es un cajón grande». Añade que son facturas entre los años 2019 y 2025. Asegura que lo suyo no es una valoración política, sino que lo dice la propia interventora en su informe en donde señala que se realizan gastos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público que no fueron remitidos para su control previo, lo que obliga ahora a acudir a un mecanismo extraordinario que rompe el régimen presupuestario ordinario. Para el portavoz del PSOE «esta forma de actuar traslada a los vecinos el coste de una gestión sin planificación, basada en aplazar, improvisar y prescindir del procedimiento legalmente establecido».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents