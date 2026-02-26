La inspección no detecta fisuras en el muro del paseo de Pescadoira

Las obras de reparación del paseo de Pescadoira finalmente está previsto que comiencen a lo largo de la jornada de hoy, aunque inicialmente estaban anunciadas para ayer. El lugar permanece vallado para permitir que la empresa pueda comenzar a trabajar en el lugar. Las inspecciones realizadas hasta la fecha no han detectado fisuras o grietas en el muro de contención, que aparentemente se encuentra en buen estado.

Una vez que comiencen los trabajos se levantará el tramo de paseo afectado para intentar determinar el origen del problema y luego se procederá a un relleno con áridos y hormigón para darle mayor consistencia. Desde el ente público Portos de Galicia apuntan que de momento no se puede apuntar cuánto durarán las obras porque primero es necesario concretar el alcance de los daños y la causa de ese vaciado del subsuelo del paseo marítimo.