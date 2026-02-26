El gobierno propone a la AXI confinanciar el proyecto Pedra Alta

Como en años anteriores, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), y la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE) , tienen previsto reunirse con los responsables de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), en esta ocasión, María Deza. La reunión se fijó para mañana y bajo el brazo, el gobierno local lleva una propuesta para la cofinanciación de la avenida de Bueu, en el barrio de Pedra Alta.

El gobierno local se compromete a asumir el coste de separativo de pluviales y saneamiento para que la Xunta se encargue de su competencia, que es el asfaltado de la vía y la construcción de aceras. La propuesta es firme y el gobierno local lleva incluso proyecto.

El tripartito quiere el compromiso de la AXI, de no obtenerlo; es decir, en el caso de que la administración autonómica se niegue a cofinanciar la obra, que otorgue el permiso para que la pueda afrontar el Concello de Cangas (no hay que olvidar que la vía en la que se pretende actuar es de competencia autonómica).

El gobierno local considera que se trata de una buena proposición para compartir gastos, parecida a la que el Concello de Cangas mantuvo con la Diputación de Pontevedra en Espíritu Santo. En este sentido, se muestra bastante positivo. No hay que olvidar que esta obra no se pudo llevar a cabo porque PP y AV se negaron a aprobar la liquidación de la deuda bancaria para que se pudiesen utilizar los remanentes para destinarlos a este proyecto. La Asociación de Vecinos de Pedra Alta, aquí, se lavó las manos.

Pero no es la única proposición que presentará el tripartito a la AXI. También se hablará del resto de la infraestructura viaria que pasa por el municipio de Cangas, como la avenida de Vigo, la de Ourense o la carretera de Aldán. El gobierno local necesita saber la planificación que tiene la AXI respecto a estas carreteras para que el Concello también pueda actuar en lo que a sus competencias se refieren. Lo que se pretende que es actuar de forma coordinada y que una administración rompa después lo que otra hizo.

Lo que no está dispuesto a hacer el gobierno local es lo que pide el PP de Cangas, que es hacerle el trabajo a la AXI, dedicando tiempo de sus trabajadores a informar a la Xunta de Galicia de las necesidades de unas carreteras que son de competencia autonómica, además de recodar que la Xunta de Galicia tiene inspectores para realizar esta gestión que pide el grupo municipal del Partido Popular a través de una moción que irá a pleno el viernes.