Una gala benéfica para ayudar a mujeres vulnerables en Bueu

La Asociación de Mulleres Rurais Mar e Agro de Bueu celebrará en breve sus 32 años de trayectoria y en este 2026 estrena una nueva iniciativa. Se trata de una gala para recaudar fondos para ayudar a mujeres del municipio que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Un evento que se celebrará el domingo 8 de marzo a las 19.30 h, dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer, con la presencia de numerosos artistas y con la colaboración desinteresada de buena parte del tejido comercial.

«Queríamos crear unha especie de rede de apoio para mulleres que por calquera circunstancia estén vivindo unha situación de vulnerabilidade», explicaba la presidenta de la asociación, Ascensión Riobó, en la presentación oficial de la gala, que cuenta con el apoyo del Concello de Bueu y Diputación de Pontevedra. Ese apoyo se prestará a través de vales para canjear en establecimientos comerciales y que pueden incluir compra de alimentos, sesiones de fisioterapia, peluquería, consultas en el dentista...

El número de bonos y su cuantía va a depender de la solidaridad de la ciudadanía. La gala del 8 de marzo tendrá una entrada de 5 euros y habrá posibilidad de realizar aportaciones a través de una «fila 0». Además habrá un sorteo de regalos para quienes compren rifas, que se venderán por un donativo de 1 euro. «Por iso pedimos que se encha o Centro Social do Mar para esta gala», señalan desde la directiva de la Asociación Mulleres Mar e Agro. Otra de sus directivas, Marián Millán, destaca la colaboración y solidaridad mostrada por los comercios. «Desde que propuxemos esta gala todo mundo remou a favor: Concello, Deputación, comercios e de todo o pobo», alaba.

La directiva subraya que los vales no los entregará la asociación, sino que para preservar la intimidad de las mujeres que los puedan solicitar se repartirán a través del Centro de Información ás Mulleres (CIM) y de Cáritas Bueu.

La gala del 8 de marzo estará presentada por el cantante de la orquesta Miramar, Rubén Quintela, y el cartel incluye la actuación de Cantareiras Madia Leva, la cantante Mar García, Coro María Soliña, Murga Tinta Femia, Novos Ventos de Beluso, Pandereteiras A Quinta Ferreña, el armonicista José Cerviño o el cantante Juan Emilio Padrón.