Enseñanza: malos tiempos para lo público

Son momentos difíciles para lo público, que tirita ante la amenaza de una privatización que acecha a la sanidad y a la enseñanza. Ayer, los distintos agentes implicados en el último sector se echaron a las calles de Cangas, en una manifestación de carácter comarcal que se celebraba a la misma hora: 19.30, que había otras de la misma característica en Mos, O Condado, O Porriño, Redondela y Vigo. La de Cangas fue multitudinaria, no hizo falta que nadie inflara nada. Fue, sin lugar a dudas, la manifestación que llevó más gente en años en Cangas, que es mucho decir: más de un millar de personas que se fajaron en defender la enseñanza pública de calidad, en un recorrido desde el Concello de Cangas hasta la rotonda de la lonja y regreso al punto de partida. Alegre y reivindicativa a la vez, alejada de banderas y de significación política, la manifestación organizada por las Asambleas Abertas do Ensino Público, Federación de Anpas y colectivos educativos, caló en el pueblo de Cangas, en el de Moaña y en el de Bueu, presente en el recorrido. No solo había profesores, también alumnos, padres y madres de alumnos y estudiantes, que dejaban oír su voz en los eslóganes que se cantan. En medio de la manifestación se podía descubrir difícilmente a los políticos de Cangas y Moaña. Allí estaban las alcaldesas Araceli Gestido y Leticia Santos, las concejalas Sagrario Martínez y Xiana Abal y Leo Gala, el edil Mario Rodríguez, entre otros. Pero sin protagonismos, sin llevar pancartas. Otro político sí que era protagonismo, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pero para mal. Contra él iban muchas de las consignas.

Al término del recorrido, desde la plataforma del Concello de Cangas, se leyó el manifiesto preparado para la ocasión: «Reunímonos aquí como comunidade unida e organizada, como ANPAS combativas, docentes implicados, alumnado preocupado polo seu futuro e cidadanía para deixar claro que non imos resignarnos a un modelo educativo recortado, desigual e penado para quen máis ten. Queremos un ensino público galego universal, inclusivo, gratuito e de calidade, que garanta as mesmas oportunidades para todas as crianzas e mozas, vivan onde vivan e sexa cal sexa a realidade económica ou social das súas familias. Non aceptamos que o dereito á educación dependa do código postal, da renta, nin de se unha familia pode pagar actividades, material ou servicio básicos».

También se emuló a Martin Luther King. También ellos, los convocantes y los participantes tuvieron un sueño.