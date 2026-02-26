El correo llega de golpe en Bueu: una familia recibe 14 cartas en un solo día

El viejo coronel de la novela de Gabriel García Márquez acudía cada viernes a la oficina de correos para comprobar si había llegado la confirmación de su pensión como veterano de guerra. Así durante quince años y sin ánimo de desvelar el final, este ya queda reflejado en el título del célebre título: «El coronel no tiene quien le escriba». El caso que nos ocupa afecta a muchos vecinos de Bueu y del resto de la comarca de O Morrazo, que sí tienen quien les escriba... pero no quien les reparta las cartas. Y algunas son importantes, muy importantes.

Como ejemplo baste lo que le ocurrió esta semana a un matrimonio de Bueu. Llevaban más de un mes sin recibir ningún tipo de correo postal, una situación extraña e inusual pero que tampoco les generó una excesiva preocupación. Hasta que el martes se acumularon en su buzón no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco... Eran catorce cartas de golpe y una de gran importancia. Una notificación del área sanitaria de Pontevedra, que estaba fechada el 29 de enero, para una consulta médica...¡este mismo martes!

La familia acudió a la oficina de Correos para solicitar explicaciones por esta situación e interpuso una reclamación con una queja formal. «Tuvimos que llamar al Sergas para explicar qué había pasado y que nos diesen otra fecha para la consulta. Esto no es normal», se lamentan.

Este es un ejemplo real, y seguro que hay muchos más, de lo que llevan manifestando desde hace meses los sindicatos del personal de Correos en Bueu, Cangas o Moaña con concentraciones delante de las oficinas. Denuncian que las plantillas no están bien dimensionadas y que no se contratan refuerzos cuando hay compañeros de baja, de permiso o ante jubilaciones. En el caso concreto de Bueu la unidad de reparto tiene siete personas en plantilla, pero en estos momentos solo hay cuatro trabajando. «O traballo está saíndo adiante grazas ao sobreesforzo dos compañeiros porque a política de Correos en materia de persoal é a de gasto cero», explican delegados sindicales de la CIG.

Más de 8.000 envíos ordinarios y 400 notificaciones sin repartir

La situación llegó a ser incluso más asfixiante porque hasta hace apenas un mes la oficina funcionaba con solo tres personas y según las estimaciones del sindicato había unos 15.000 envíos y 500 notificaciones sin repartir. «Hai unhas semanas reincorporouse unha persoa que estaba de permiso e a situación mellorou un pouco, pero a base do sobreesforzo da plantilla», señalan. Ahora mismo estiman, «sen ningún temor a equivocarnos», que hay 8.000 envíos ordinarios y 400 notificaciones registradas sin entregar.

Este asunto llegó al último pleno, en el que se aprobó por unanimidad una moción para exigir a la empresa pública que garantice «la prestación de un servicio postal universal y de calidad en toda la unidad de reparto de Bueu».

Las quejas del personal abarcan a más municipios y señalan que en el caso de Cangas se registra una situación especialmente preocupante, en el almacén de la calle Andalucía. «Existe un problema coa comunidade do edificio e coa zona de carga e descarga. Algo que a empresa coñece, pero mirou para outro lado. Agora os compañeiros non poden acceder para cargar e a xente ten que asumir máis traballo», denuncian.