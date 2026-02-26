Nombramiento de calles
Comienza hoy la colocación de las placas del nuevo callejero de Coiro
Se pone fin, de esta manera, a un proceso de demasiados años
Comienza mañana la instalación de las placas con los nuevos nombres del callejero de la parroquia de Coiro, en Cangas, así como de los números. La placa y los números son de color azul.
Por alguna razón que se desconoce, esta fácil maniobra de colocar placas tardó algo más de un año. Tras aprobarse el callejero de Coiro a principios de 2025, después de que estuviera durante años en los cajones de la autoridad competente, enredado en cuestiones burocráticas que casi nadie entendía. Así que después de Darbo, O Hío y Aldán, en cuyas calles hace ya tiempo que están las nuevas placas y los nuevos números. Hay que esperar que en Coiro no ocurra como en Aldán, donde hubo problemas con la doble numeración, ya convivió durante un tiempo la vieja con la nueva, volviendo locos a los carteros y a los vecinos.
El callejero de Coiro sirve para nombrar un centenar de calles y alrededor de 1.600 casas pendientes de número.
El gobierno municipal de Cangas está muy ilusionado con el trabajo que comienza hoy. Sabe que era una deuda que tenía pendiente con Coiro y que es culminar un trabajo que llevó mucho tiempo y muchas reuniones políticas y técnicas.
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
- Said Aga, el marinero de Cangas muerto en Uruguay, regresó al mar tras jubilarse para una última marea
- O Hío y Aldán viven el Carnaval y Cangas entierra el Momo
- El Seprona confirma que el vertido en el lavadero de A Regueira procede de las obras del vial de A Madalena
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío