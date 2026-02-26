Comienza hoy la colocación de las placas del nuevo callejero de Coiro

Comienza mañana la instalación de las placas con los nuevos nombres del callejero de la parroquia de Coiro, en Cangas, así como de los números. La placa y los números son de color azul.

Por alguna razón que se desconoce, esta fácil maniobra de colocar placas tardó algo más de un año. Tras aprobarse el callejero de Coiro a principios de 2025, después de que estuviera durante años en los cajones de la autoridad competente, enredado en cuestiones burocráticas que casi nadie entendía. Así que después de Darbo, O Hío y Aldán, en cuyas calles hace ya tiempo que están las nuevas placas y los nuevos números. Hay que esperar que en Coiro no ocurra como en Aldán, donde hubo problemas con la doble numeración, ya convivió durante un tiempo la vieja con la nueva, volviendo locos a los carteros y a los vecinos.

El callejero de Coiro sirve para nombrar un centenar de calles y alrededor de 1.600 casas pendientes de número.

El gobierno municipal de Cangas está muy ilusionado con el trabajo que comienza hoy. Sabe que era una deuda que tenía pendiente con Coiro y que es culminar un trabajo que llevó mucho tiempo y muchas reuniones políticas y técnicas.