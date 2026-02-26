El agua alcanza casi 2 metros en el garaje de Noria 4 aún sin llover

Los propietarios del edificio Noria 4 en Cangas continúan con sus problemas derivados de las inundaciones del aparcamiento subterráneo. Ante la difícil situación que atraviesan (después de 15 días sigue inundado el garaje a pesar de haber estado hasta ocho bombas de achique trabajando) decidieron dirigirse a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), para solicitar, igual que se hizo cuando las inundaciones eran de fecales, que se vuelva a abrir la calle Noria. Considera que el problema de la entrada de tal cantidad de agua (por las inmediaciones del edificio pasa el río Bouzós) tiene que venir por debajo del cajón de río o del propio cajón del río, que se sospecha que pueda estar roto o tener una brecha el algún tramo. Los propietarios urgen a que se actúe para solucionar el problema de las inundaciones del garaje del edificio, que puede esta afectando a su estructura, así como a la habitabilidad del mismo y a la salud de los vecinos. En estos momentos el agua que hay en los garajes alcanza 1,80 metros de altura.

Ahora mismo, los fosos de los ascensores están inundados y, por lo tanto, no se pueden utilizar. Esta circunstancia hace imposible que salgan de sus pisos personas que tienen problemas de movilidad, además de no tener tampoco luz en las escaleras de acceso a sus viviendas.

Los propietarios relatan que la comunidad dispone de un sistema de evacuación de aguas pluviales que estaba funcionando bien desde las últimas inundaciones con aguas fecales de hace cuatro años y que este último año se había detectado la entrada de agua salada en el pozo del garaje, pero las bombas de evacuación de agua de la comunidad la consiguieron achicar.

Manifiestan los propietarios de Noria 4 en el escrito que dirigen a la alcaldesa que este último tren de borrascas ha provocado que el río baje con mucha más agua que, coincidiendo con las mareas altas, provoca que el sistema de achique de la comunidad no pueda absorber toda la cantidad de agua que entra en el garaje. Se recuerda que la comunidad contrató la evacuación de agua del garaje y que se instalaron hasta 8 bombas de achique, con lo que se logró vaciar e agua, pero a los dos día del agua volvió a entrar, de tal manera que con las bombas de achique colocadas no se puede vaciar y el aguas volvió a subir hasta el metro ochenta de altura en un garaje de unos 500 metros cuadrados.

La intención de los propietarios de Noria 4 era que un buzo (trabajo que se pretendía realizar ayer) lograse entrar en el garaje para poner en marcha otra vez las bombas de achique y, de esta forma, poder eliminar el agua. De todas formas, los propietarios están convencidos de que esta repentina entrada de agua obedecer a algo ajeno al edificio. De ahí que quieran que el Concello abra la calle Noria otra vez.